Pardubice jsou kolos, beru to s pokorou. Ščotka přišel z Brna za jediný den a při debutu pomohl k výhře v Olomouci

Neděle 18. října 2026, olomoucký zimní stadion, 4 378 diváků a 12. kolo Tipsport extraligy. Ve třetí pardubické obranné dvojici bruslí muž, který ještě o pár dní dřív nosil dres Komety. Ščotka v zápase bod nezískal, ale to po něm v Pardubicích nikdo nechtěl. Dynamo vyhrálo 4:1, připsalo si osmou extraligovou výhru v řadě a třicetiletý bek mohl po utkání vysvětlovat, proč o svém novém klubu mluví jako o „kolosu“. Nejde o nadsázku. Do takového kolosu podle svých slov přichází s pokorou a respektem ke klubu, městu i kabině. Kdo zná pardubickou historii, ví proč.
Fičák z Brna do Pardubic
Výměnu oznámilo Dynamo ve středu 14. října večer. Ještě dopoledne o ní Sport.cz psal jako o chystané věci, která čeká na potvrzení. Do Pardubic přišel Ščotka, do Brna zamířil útočník Tomáš Vondráček. Celý přesun obránce shrnul jedním slovem: „fičák“. Jeden den Brno, druhý den hlášení v Pardubicích.
Na Ščotku to ale z čistého nebe nespadlo. V Brně podle něj „obránců bylo hodně“ a tušil, že odchod může padnout právě na něj. Kometa svou volbu oficiálně nevysvětlila. Sport.cz zmiňuje rozpačitý start Brna, přetlak v obraně a Ščotkovy výkony, které zůstávaly za očekáváním. Čísla tomu odpovídají: v sezoně 2026/27 stihl za Kometu sedm zápasů s jedinou asistencí a poslední dva duely vynechal.
Pro srovnání, v předchozích brněnských ročnících byl výrazně produktivnější:
|Sezona
|Zápasy
|Body
|2023/24
|51
|32
|2024/25
|52
|15
|2025/26
|55
|17
|2026/27 (do výměny)
|7
|1
Loučení s Brnem přesto nebylo bezbolestné. Ščotka přiznal, že mu chybějí kluci z kabiny, jmenovitě Jakub Flek. Zároveň dodal, že ne každému se poštěstí hrát za Dynamo. Taková je hokejová realita: rychlé rozhodnutí, nový dres a hned práce.
Výměna má i druhou, emotivnější stranu. Vondráček za Pardubice odehrál 285 utkání, dal 59 gólů a přidal 37 asistencí, třikrát hrál finále a letos s Dynamem slavil titul. Pardubice tedy kvůli Ščotkovi pustily hráče, který byl součástí jejich nejslavnější éry.
Tehdy dole, dnes nahoře
Ščotka v Pardubicích strávil čtyři sezony, než se před osmi lety vydal jinam. Přes Litvínov a finský JYP Jyväskylä se dostal do Komety, s reprezentací vyhrál mistrovství světa 2024 a o rok později s Brnem extraligový titul.
Klub, do kterého se teď vrací, s tím tehdejším mnoho společného nemá. Z původního kádru podle Ščotky zůstal prakticky jen Patrik Poulíček. A hrálo se jinde v tabulce, tehdy „spíš dole“. Dnešní Dynamo je po 12 kolech druhé s 29 body a skórem 51:32, na vedoucí Třinec ztrácí pět bodů.
Kontrast platí i pro hráče samotného. Tehdy byl podle svých slov mladý kluk, který dělal vylomeniny. Dnes se vrací jako dospělý muž s větším rozumem. Konkrétní historky nechal Ščotka za sebou a my je domýšlet nebudeme. Podstatné je, jak se změnil vztah mezi ním a klubem: tehdy oba teprve hledali svou cestu, dnes oba patří ke špičce.
Proč Dynamo sáhlo právě po něm
Sportovní manažer Petr Sýkora v oficiálním oznámení Dynama řekl, že klub v dané situaci sháněl obránce. Ščotku popsal jako defenzivního hráče, který umí přitvrdit, a připomněl jeho reprezentační zkušenost.
Podle nás je to klíč k celé výměně. Pardubice nepotřebovaly hvězdu do prvního páru ani bodového tahouna, ofenzivu mají rozjetou. Hledaly zkušeného beka pro hloubku sestavy, který v únoru a březnu, kdy se sezona láme, nebude potřebovat zaučování. Mistr světa a extraligový šampion, který zná ostré zápasy, do tohoto profilu sedí přesně. Je to tah týmu, který neřeší, jak se do play-off dostat, ale jak v něm vydržet co nejdéle.
Debut tomu odpovídal. Podle zápisu z utkání v Olomouci nastoupil Ščotka za dvojicemi Ludvig s Tourignym a Dvořák s Čerešňákem, pravděpodobně po boku Daniela Gazdy. Góly obstarali Poulíček, Tourigny, Tomášek a Nosek, za domácí snižoval Kos a zápas výrazně podržel brankář Roman Will. Olomouc, poslední s pěti body, prohrála posedmé za sebou.
Sám Ščotka přiznal, že začátek byl těžší, protože dva zápasy nehrál. Postupně se ale podle svých slov „rozdýchal“. Pomohlo mu i to, že skoro všechny české hráče v kabině už znal, ať už z reprezentace, nebo odjinud.
Devět beků a boj o vlastní triko
Pohodlné místo v sestavě ale Ščotku nečeká. Na soupisce A-týmu Dynama je devět obránců:
- Ondřej Mikliš
- Tomáš Dvořák
- John Ludvig
- Jan Ščotka
- Teodor Vápeník
- Jan Košťálek
- Peter Čerešňák
- Daniel Gazda
- Miguël Tourigny
Do zápasu přitom běžně nastupuje šest až osm beků. Ščotka to ví a mluví o tom otevřeně: ani v Dynamu podle něj hráč nemá nic jistého, o vlastní triko musí bojovat dál a pracovat den po dni. Konkurenci označil za zdravou.
Další šanci může dostat v pátek 23. října od 18:00 na Kladně. Sestava zatím potvrzená není, ale vítězný debut a deklarovaná potřeba obránce mluví pro něj.
Před osmi lety Ščotka z Pardubic odcházel jako mladík z týmu ze dna tabulky. Teď se vrátil do kabiny, kde ho z tehdejších spoluhráčů vítal už jen Poulíček, do klubu, který vyhrál osm zápasů v řadě. A o místo v sestavě musí bojovat stejně jako tenkrát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka