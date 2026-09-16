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O vlastní bydlení usiluje 1,4 milionu Čechů, dostupné je jen pro 7 procent

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Plány na pořízení vlastního domu nebo bytu má v příštích pěti letech přibližně 1,4 milionu dospělých Čechů. V horizontu deseti let jejich počet přesahuje 2,2 milionu. Vyplývá to z letošního Indexu budoucnosti bydlení Komerční banky ve spolupráci s agenturou Ipsos. Překážkou ale zůstává cenová dostupnost. Mezi lidmi, kteří nyní nebydlí ve vlastním, považuje jeho pořízení za finančně dostupné pouze 7 %, zatímco 83 % ho hodnotí jako nedostupné.
O vlastní bydlení usiluje 1,4 milionu Čechů, dostupné je jen pro 7 procent

O vlastní bydlení usiluje 1,4 milionu Čechů, dostupné je jen pro 7 procent

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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