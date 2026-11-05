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Nové pračky a sušička pomůžou mladým lidem z Domu na půl cesty v Květné

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Dennívýzva
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Vyprat si prádlo a mít čisté oblečení na pracovní pohovor zní jako samozřejmost. Pro mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech nebo…
Kvetna_vybaveni

Kvetna_vybaveni

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:00

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