Nové pračky a sušička pomůžou mladým lidem z Domu na půl cesty v Květné

Vyprat si prádlo a mít čisté oblečení na pracovní pohovor zní jako samozřejmost. Pro mladé lidi, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech nebo prošli výkonem trestu, to ale samozřejmost není. Právě takovým lidem slouží Dům na půl cesty v Květné, který provozuje organizace Květná Zahrada. Ta nyní díky letošnímu ročníku Burzy filantropie pro okres Svitavy pořídí nové pračky a sušičku do společné prádelny.
Květná Zahrada funguje od roku 2005 a Dům na půl cesty provozuje od samého začátku. Služba je určena mladým lidem ve věku 18 až 29 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo v něm už žijí. Každý klient má vlastní byt, učí se hospodařit, chodit do zaměstnání nebo školy a postupně přebírat zodpovědnost za svůj život. Praní prádla je přitom jednou z klíčových dovedností, které se v tomto prostředí nacvičují.
Společná prádelna je v Květné nezbytná, protože do jednotlivých bytů se pračky nevejdou. Jenže stávající vybavení je na konci své životnosti. Z celkem tří praček jedna pochází z druhé ruky a v současnosti nefunguje spolehlivě, zbývající dvě rovněž dosluhují. Prádlo se pak suší na sušácích v bytě nebo venku, což přináší další komplikace. Sociální pracovnice Marie Svobodová to popsala takto: „Uživatelé často přicházejí jen s jednou nebo dvěma taškami věcí. Potřebují se naučit, že když jdou do práce nebo na pracovní pohovor, musí mít čisté oblečení a postarat se o sebe."
V letošním ročníku Burzy filantropie pro okres Svitavy uspělo celkem sedm projektů, které dohromady získaly 381 tisíc korun. Burza filantropie funguje jako platforma propojující neziskové organizace s firemními a veřejnými donátory. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka a garantka burzy v Pardubickém kraji, vyzdvihla, že za každým projektem stojí konkrétní lidská potřeba, v tomto případě doslova pračka a sušička, za níž se ale skrývá podpora celé životní změny.
Náměstek hejtmana Pardubického kraje Pavel Šotola označil Květnou Zahradu za jedinečnou organizaci v rámci celé České republiky. Podle něj dokáže propojit sociální služby, vzdělávání, sociální podnikání i vlastní farmu a místo toho, aby lidi naučila využívat pomoc, učí je fungovat bez ní.
Zdroj: Pardubický kraj