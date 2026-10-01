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Nešlo o trestný čin. Policie Turkovu nehodu dál řeší jako přestupek

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Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka (za Motoristy) a řidiče nemocničního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Policie věc postoupila k projednání možného přestupku obou účastníků srážky.
Nešlo o trestný čin. Policie Turkovu nehodu dál řeší jako přestupek

Nešlo o trestný čin. Policie Turkovu nehodu dál řeší jako přestupek

Zdroj: Koláž Drbny
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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