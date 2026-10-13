Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Muradov rozebral zápas Kincla s Humburgerem. V postoji věří českému vojákovi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Makhmud Muradov rozdělil přednosti Patrika Kincla a Dominika Humburgera podle jednotlivých disciplín. Zkušenějšímu bojovníkovi přisuzuje lepší wrestling a taktiku, jeho soupeři zase postoj. Celkového favorita však nevidí.
Muradov rozebral zápas Kincla s Humburgerem. V postoji věří českému vojákovi

Muradov rozebral zápas Kincla s Humburgerem. V postoji věří českému vojákovi

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:10

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Hvězda OKTAGONu uvažuje o paralympiádě. Chce bojovat o medaili v triatlonu
Hvězda OKTAGONu uvažuje o paralympiádě. Chce bojovat o medaili v triatlonu
Masvidal hlásí pokrok v jednání s UFC. Legenda se chce vrátit do klece
Masvidal hlásí pokrok v jednání s UFC. Legenda se chce vrátit do klece

Jednačtyřicetiletý bývalý držitel pásu BMF dál pravidelně trénuje a věří, že může konkurovat současným...

Strickland odmítá bránit titul v UFC, dokud mu nezvednou plat. Fanoušci se postavili na jeho stranu
Strickland odmítá bránit titul v UFC, dokud mu nezvednou plat. Fanoušci se postavili na jeho stranu

Vyhrál hlavní zápas večera v Las Vegas a do mikrofonu řekl, že bojovníci berou málo. Vzápětí se omlouval...

Roušal bránil Nelu Slovákovou. Pan Krabička ho obvinil z výhrůžek
Roušal bránil Nelu Slovákovou. Pan Krabička ho obvinil z výhrůžek

Jan Sucharda, známý jako Pan Krabička, obvinil Radka Roušala ze zastrašování po kritice reklamy Nely...

Vémola odmítá zápas s Muradovem. Ani velké peníze ho prý nepřesvědčí
Vémola odmítá zápas s Muradovem. Ani velké peníze ho prý nepřesvědčí

Po výhře nad Fredericem Vosgrönem se Karlos Vémola hlásí o místo na prosincovém OKTAGONu 100. Muradova si...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.