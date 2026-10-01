Meteorologové odkryli předpověď na Vánoce. Česko zasáhne jev, který tu nebyl 86 let

Teplota oceánu vystřelila nad všechny předpoklady
Podle analýzy meteorologického webu Severe Weather Europe dosahuje voda na povrchu Tichého oceánu v některých oblastech teploty o více než šest stupňů Celsia nad normálem. Ještě dramatičtější situace panuje pod hladinou – v horních 200 metrech oceánu měří přístroje místy odchylky přes deset stupňů.
Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) tyto hodnoty ve své zářijové analýze potvrzuje. „El Niño během uplynulého měsíce dále zesílilo,“ uvedli meteorologové úřadu. Ve východní části rovníkového Pacifiku už NOAA zaznamenal odchylky povrchové teploty přes tři stupně Celsia.
Rekordní kolaps pasátů – poprvé za 86 let
Za mimořádným vývojem nestojí pouze přehřátý oceán. Klíčovou roli hraje atmosféra, konkrétně dramatická změna v proudění větrů. Severe Weather Europe analyzoval data za červenec a srpen a v rozsáhlé oblasti západního a středního rovníkového Pacifiku objevil nejsilnější přízemní západní odchylku větru za celých 86 let dostupných měření.
Pasáty – východní větry, které běžně vanou nad rovníkovým Pacifikem – se výrazně oslabily, a místy dokonce obrátily. Právě tento jev umožňuje teplé vodě šířit se směrem na východ a dále zesilovat celý systém.
Kelvinova vlna přináší další energii
Pod hladinou oceánu mezitím postupuje k východu mohutná Kelvinova vlna – proud mimořádně teplé vody, který se šíří podél rovníku. Jak tato vlna pokračuje a stoupá k hladině, dodává El Niñu další energii. NOAA upozorňuje, že mimořádně teplá voda zasahuje rozsáhlé oblasti pod povrchem a tento trend bude pokračovat.
Index MEI potvrzuje výjimečnost
Sílu letošního El Niña dokládá také takzvaný Multivariate ENSO Index (MEI), který kromě teploty oceánu zohledňuje tlak vzduchu, vítr i vývoj oblačnosti. Hodnota pro červenec a srpen vystoupala na 2,5 – jde o nejvyšší hodnotu z tohoto období v řadě měření sahající do roku 1979.
Ještě na jaře přitom index vykazoval záporné hodnoty typické pro chladnější fázi. Během pouhých několika měsíců tak systém přešel k mimořádně silnému El Niñu – rychlost této změny nemá v moderních záznamech obdoby.
Vrchol přijde v prosinci
Růst ještě zdaleka nekončí. Předpověď Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) očekává další zesilování během podzimu s maximem kolem listopadu a prosince. Multimodelový výhled počítá s prosincovým vrcholem, přičemž průměr modelů překračuje hranici tří stupňů Celsia v hlavní sledované oblasti.
Podle analýzy Severe Weather Europe by tak letošní epizoda mohla překonat všechny události za více než sedm desetiletí srovnatelných dat. NOAA s konkrétním rekordem zachází opatrněji, jeho oficiální výhled ale rovněž očekává další zesilování až do konce roku.
Co to znamená pro počasí v Evropě?
Takto silné El Niño dokáže ovlivnit proudění vzduchu daleko od tropického Pacifiku. Mimořádně teplý oceán mění atmosférickou cirkulaci a může na dlouhou dobu pozměnit počasí i v regionech tisíce kilometrů vzdálených od epicentra jevu.
Severe Weather Europe upozorňuje, že atmosféra už na současné El Niño výrazně reaguje. Přesný průběh počasí v jednotlivých zemích včetně Česka však z jeho síly samotné určit nelze. NOAA zdůrazňuje, že silnější El Niño zvyšuje pravděpodobnost typických dopadů, jako jsou mírnější a deštivější zimy. Střední Evropě tedy hrozí, že prosinec bude teplejší a Vánoce budou opět na blátě.
Zdroje článku: Severe Weather Europe, NOAA - zářijová analýza ENSO, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová