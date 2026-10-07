Matěj Hádek kvůli synovi přestal pít a změnil se k nepoznání. Teď čeká druhé dítě a práci odsunul na druhou kolej

Když Matěj Hádek 2. října 2026 dorazil na uvedení vězeňské komedie Oddíl B, kolegové i novináři zírali. Štíhlá postava, jiný výraz v obličeji, klidné tempo řeči. Herec, kterého česká veřejnost znala jako robustního chlapa s pivem v ruce, vypadal jako někdo jiný. A sám prozradil proč: „Přestal jsem pít.“ Impulzem byl jeho syn Alfons, a teď, s druhým klukem na cestě, posouvá i pracovní závazky na vedlejší kolej.
Syn jako poslední kapka: proč Hádek odložil sklenici
Alfons přišel na svět kolem listopadu 2022. V lednu 2023 o něm Hádek poprvé veřejně promluvil na eXtra.cz, popisoval, jak přestřihl pupeční šňůru a jak mu tekly slzy. Už tehdy naznačoval, že se mu mění pohled na každodenní návyky. Na jaře téhož roku označil syna za „čistotu a nevinnost“ a přiznal, že by se dalšímu potomkovi nebránil. V září 2023 pak v rozhovoru pro Deník N řekl rovnou: syn mu zkrotil životní styl a on chce být pro svou ženu a kluka přítomný.
Říjnový rozhovor z roku 2026 tuhle linku dovršuje. Hádek popisuje, že po Alfonsově narození vysadil pivo, a právě to považuje za zlomový krok. Žádnou léčbu ani diagnózu nezmiňuje, rámuje to jako rodičovské rozhodnutí, které padlo ve chvíli, kdy poprvé držel novorozence v náručí. Pokud abstinence skutečně začala kolem přelomu let 2022 a 2023, drží ji bezmála čtyři roky.
Čtyři kila dolů za osm týdnů: jak vypadá proměna zblízka
Viditelný efekt přišel rychle. Po vysazení alkoholu shodil Hádek čtyři kilogramy během pouhých dvou měsíců, a na původní váhu se vracet odmítá. K úbytku přispěl i pohyb kolem rodiny: honění batolete po bytě, procházky, běžný rodičovský maraton.
Na premiéře Oddílu B si jeho proměny všimli všichni přítomní. Redakce eXtra.cz ji označila za hlavní překvapení večera. Obličej ostřejší, postava užší, celkový dojem výrazně odlišný od Hádka, kterého diváci pamatují třeba z Případů 1. oddělení. Nejde přitom o kosmetickou úpravu kvůli roli; Jaromír Pruza, bývalý voják a pracovník vězeňské služby, kterého v Oddílu B ztvárňuje, žádnou extrémní fyzickou přípravu nevyžadoval.
Druhý syn na cestě a kalendář, který zeje prázdnotou
Začátkem října 2026 Hádek prozradil, že s manželkou čekají druhého chlapce, bratříčka pro Alfonse. Přesné datum porodu nezveřejnil, ovšem naznačil, že miminko může dorazit prakticky ze dne na den. Identitu své partnerky si střeží stejně důsledně jako v roce 2023, kdy její jméno rovněž nezaznělo.
Právě blížící se porod stojí za jeho rozhodnutím omezit nově přijímané zakázky. „Něco se mi rýsuje na příští rok, ale až spíš v druhý půlce,“ popsal svůj pracovní výhled. Přeloženo do kalendáře: nové natáčení či zkoušky plánuje nejdříve na druhou polovinu roku 2027. Do té doby chce být doma.
Co fanoušci neuvidí, a co naopak ano
Omezení se týká budoucích závazků, hotové projekty běží dál. Desetidílný Oddíl B od Jana Prušinovského a Petra Kolečka, inspirovaný skutečnými vězeňskými historkami Zdeňka Godly, startuje 9. října 2026 na platformě Oneplay. Ještě před premiérou si seriál odnesl zvláštní ocenění z festivalu Serial Killer, signál, že nejde o okrajový titul. Potvrzený je rovněž šestidílný psychologický thriller My nejsme sekta pro prima+, kde Hádek figuruje v hlavním obsazení.
Diváci tedy o Hádka nepřijdou. Jen ho příští rok a půl neuvidí přibíhat na nová konkurzy ani podepisovat nové smlouvy. Místo toho bude pravděpodobně měnit pleny, ohřívat lahve a učit tříletého Alfonse, jak být starším bratrem.
Otcovství jako motor, který nekončí jedním rozhovorem
U mnoha celebrit zní rodinné vyznání jako povinná jízda na premiéře, pár vět pro kameru, úsměv, konec. U Hádka se dá sledovat konzistentní oblouk přes čtyři roky a minimálně čtyři samostatné rozhovory. V každém z nich přidává konkrétnější vrstvu: od slz u porodu přes zkrocení životního stylu až po vysazení alkoholu a vědomé zpomalení kariéry. Podle nás je právě tahle opakovatelnost tím, co odlišuje skutečnou změnu od mediálního gesta.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová