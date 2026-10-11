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Liberecký dopravní podnik chce nakoupit 32 nízkopodlažních elektrobusů

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Liberecký dopravní podnik vypsal soutěž na dodávku 32 nových nízkopodlažních třídveřových elektrobusů o délce 12 až 13 metrů. Jde o zakázku za 416 milionů korun bez daně. Nabídky přijímá dopravní podnik do 13. listopadu, vyplývá z údajů na webu veřejných zakázek.
Liberecký dopravní podnik chce nakoupit 32 nízkopodlažních elektrobusů

Liberecký dopravní podnik chce nakoupit 32 nízkopodlažních elektrobusů

Zdroj: Luboš Vrabec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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