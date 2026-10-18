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La Fabrika otevřela v Dělnické 43 novou galerii výtvarného umění

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Všechny tři adresy mají kořeny v éře, kdy byly Holešovice jednou z nejvýznamnějších výrobních čtvrtí Prahy. V Komunardů 30 stála od roku 1908 výrobní…
3 LAFA GALLERY 2_Dělnická 43 nahled

3 LAFA GALLERY 2_Dělnická 43 nahled

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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