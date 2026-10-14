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Kraj chce přeměnit opuštěný školní areál v Opočně na novou městskou čtvrť

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Dennívýzva
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Královéhradecký kraj hledá nový smysl pro rozsáhlý areál bývalé zemědělské školy v Opočně na Rychnovsku. Studie, kterou si kraj nechal zpracovat, navrhuje proměnu pozemků…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:00

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