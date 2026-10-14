Kraj chce přeměnit opuštěný školní areál v Opočně na novou městskou čtvrť

Kraj chce přeměnit opuštěný školní areál v Opočně na novou městskou čtvrťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
843411085_1067216716131986_1298838652932307544_n
Článek byl publikován 14.10.2026 17:00
Prověřování starostky obce Majetín na Olomoucku Miroslavy Zavadilové je uzavřeno. Policie případ odložila s...
Zemědělec z Pardubicka stráví ve vězení dvacet let za to, že si u svého zaměstnance objednal vraždu...
Tragédie na železniční trati na Brněnsku. Krátce před druhou hodinou odpoledne v úterý srazil vlak jedoucí...
Moravskoslezští kriminalisté uzavřeli případ čtveřice cizinců, kteří podle vyšetřovatelů systematicky...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →