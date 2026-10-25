Kouč Slavie Trpišovský zkritizoval hráče za přístup po remíze s Boleslaví. Problém se opakuje

Šestnáctá minuta, Fortuna Arena, malé vápno Slavie. Obránce Isife dostane míč k odkopu, zazmatkuje a Martin Šubert z Mladé Boleslavi zavěsí do prázdného prostoru. Slavia pak celý zápas dobíhala, co si sama způsobila, a vyrovnala až v 86. minutě. Jindřich Trpišovský po sobotní remíze 1:1 nic nezakrýval. „Gól jsme jim dali sami,“ řekl a pokračoval výčtem, který by sedl i na zápas o týden dřív: slabá první půle, špatný pohyb, spousta špatných rozhodnutí a velké množství ztrát. Nejde přitom o jeden zkažený večer. Trenér sám zápas přirovnal k remíze s Hradcem Králové a pojmenoval problémy, které se táhnou delší dobu. U mistra, který vede ligu a ještě neprohrál, to zní spíš jako varování než jako panika.
Gól z vlastní chyby a půle, kterou Slavia musela dohánět
Podle Trpišovského začala inkasovaná branka mnohem dřív než Isifeho zaváhání. Prvním impulzem byla jednoduchá ztráta na polovině soupeře, ze které Boleslav vyrazila do brejku. Isife v něm podle trenéra špatně stál. Mohl Solomona Johna nechat v ofsajdu, svým postavením to ale znemožnil. A při odkopu přišel to, čemu Trpišovský říkal „zkrat“. Celkově mluvil o „velké chybě“.
Trenér ale nevinil jen jednoho hráče. Výhrada k celé první půli byla zásadnější: Slavia místo tlaku na soupeře neustále získávala zpátky míče, které sama ztratila. Tým, který chce soupeře zamknout na jeho polovině, ho najednou naháněl.
Po přestávce se obraz změnil. Slavia zvýšila tlak a Lukáš Provod dokonce skóroval, gól ale neplatil kvůli ruce Mojmíra Chytila. Chytil pak trefil břevno a vyrovnal až čtyři minuty před koncem po centru Ayaosiho. Průběh zápasu podrobně popisuje zápasový report Slavie. Bod Slavia zachránila, tři body ne.
Stejný film jako s Hradcem
Trpišovský sám spojil zápas s Boleslaví s domácím utkáním proti Hradci Králové ze 17. října, které skončilo 0:0. Scénář byl podobný: slabý vstup, lepší druhá půle a tlak, který nepřinesl gól. Rozdíl je v okolnostech. Proti Hradci hrála Slavia od 55. minuty v deseti po vyloučení Tomáše Chorého. Proti Boleslavi měla celý zápas plný počet hráčů, a podle trenéra proto byl tlak po pauze výraznější.
O to víc vynikne, co chybělo. Trpišovský mluvil o malém důrazu ve vápně a o tom, že kolem Chytila bylo v zakončení málo hráčů. Tým podle něj problém zná a rozebírá ho na videu. Do vápna ale musí dostat víc lidí, víc doteků a větší tlak na poslední obrannou linii soupeře.
Z kabiny zaznělo totéž. Chytil přiznal „špatný výkon“ a řekl, že zápas byl „stejný jak s Hradcem“. Přidal i větu, která celý problém shrnuje lépe než jakákoli statistika: tým „jeden poločas vždy prospí“. Připomněl, že dřív Slavia doma soupeře „mlela 90 minut“ a rozhodovala už v první půli. Teď se do zápasů dostává hůř.
Čísla tomu odpovídají. Slavia čeká na vítězství čtyři soutěžní zápasy a doma ztratila body už potřetí. U týmu, který byl v Edenu v posledních letech skoro neprůstřelný, je to podle nás nejcitlivější místo celé sezony.
Pravá strana a standardky jako díra v systému
Nejzajímavější část Trpišovského rozboru nemířila na jednotlivce, ale na strukturu hry. Na otázku, co mají domácí ztráty společného, odpověděl konkrétně. Pravá strana podle něj „nehraje tolik jako v minulých letech“ a při zakládání útoků je nejslabší za poslední dobu. K tomu přidal málo vyhraných osobních soubojů v útočném vápně a chybějící góly ze standardních situací. Celé vyjádření je k přečtení na oficiálním webu Slavie.
Konkrétní jména z minulosti trenér nevyslovil. Kdo Slavii sleduje, si je ale doplní sám. Lukáš Masopust odešel v červnu 2025 do Liberce po sedmi sezonách a 126 ligových zápasech, klub ho tehdy popsal jako pravonohého univerzála. David Douděra byl po jarním derby vyřazen z kádru a v září přestoupil do amerického FC Cincinnati, přičemž zámořský klub připomněl jeho 153 soutěžních startů za Slavii. Pravá strana tak během roku přišla o dva hráče, kteří na ní stavěli hru. Podle nás proto nejde o krátkodobý výkyv formy, ale o místo, které se teprve hledá.
Trpišovský to zasadil do širšího rámce: „spousta lídrů odešla“ a mění se hierarchie týmu. Neznamená to rozpad kabiny, o žádném konfliktu trenér nemluvil. Mladší tým ale ještě nemá stejné automatismy jako mužstvo, které v předchozích letech přejíždělo ligu.
Provod bez dynamiky a plná marodka
Jediným hráčem, jehož formu Trpišovský otevřeně rozebral, byl Lukáš Provod. Řekl, že „nemá sportovní formu“, chybí mu typický pohyb, akcelerace a dynamika. Zároveň připomněl rozpor: v Istanbulu proti Fenerbahçe odehrál Provod podle trenéra asi nejlepší zápas za poslední dobu.
Vysvětlení hledal v regeneraci. Provod podle něj historicky potřebuje na zotavení víc času a trenér připustil, že „možná byla chyba“ postavit ho proti Boleslavi od začátku. Lepší by prý bylo poslat ho do hry až v průběhu. Proč tedy začínal? Slavia se výškově zmenšuje a Provod patří k několika málo vysokým hráčům, které může využít při standardkách v útoku i v obraně. Jeho místo v základní sestavě je po sobotě otevřené, žádné rozhodnutí ale trenér neoznámil.
Provod podle Trpišovského zároveň patří k nejzkušenějším hráčům kádru a chce si brát odpovědnost na sebe. I to souvisí s měnící se hierarchií.
Sestavu ovlivnila i únava a zdravotní stav. Oproti zápasu v Turecku udělal trenér šest změn. V brance kvůli absenci Jakuba Markoviče debutoval v lize Nazar Domčak. Markovič měl nepříjemné pocity v zadním stehenním svalu a k tomu lehkou virózu, lékaři doporučili neriskovat. Kači měl angínu s teplotou. U dalších hráčů pokračuje rekonvalescence s individuálními termíny, návratu je podle trenéra nejblíž Štěpán Chaloupek. Přesná data klub neuvedl.
Kontrast s Istanbulem je výmluvný. Tam Slavia prohrávala 0:2, dokázala vyrovnat a Trpišovský chválil mentalitu mladého týmu. O čtyři dny později doma proti Boleslavi stejná mentalita naskočila až po přestávce.
Náskok drží, rezerva se tenčí
Tabulka zatím paniku nepřipouští. Po dvanácti kolech má Slavia tuto bilanci:
|Zápasy
|Výhry
|Remízy
|Prohry
|Skóre
|Body
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
Druhá Mladá Boleslav ztrácí sedm bodů. Sparta měla před nedělním zápasem se Slováckem 19 bodů a v případě výhry se mohla přiblížit na šest. Všechny čtyři remízy ale připravily Slavii o osm bodů, tedy víc, než kolik činí současný náskok.
Program na nejbližší dny přitom nedává moc prostoru na odpočinek. Podle programu zápasů Slavie čeká tým:
- úterý 27. října, 19:00: osmifinále MOL Cupu doma proti Zbrojovce Brno,
- sobota 31. října, 15:00: liga v Jablonci na Střelnici,
- středa 4. listopadu: Liga mistrů proti Arsenalu.
Chytil už po zápase připomněl, že první šance sérii zlomit přijde právě v poháru. V Jablonci pak Slavia zjistí, jestli jí venku jde lépe než doma, kde se v posledních týdnech do zápasů nedokáže pořádně dostat.
Slavia neprohrála a vede ligu, přesto její trenér po zápase mluvil jako po porážce. Právě v tom je síla jeho kritiky. Pokud chce mistr dál lámat soupeře už v první půli, potřebuje nejdřív najít hráče, kteří zaplní pravou stranu a vápno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl