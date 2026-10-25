Konec regulace cen paliv se blíží: Ve hře je zdražení nafty o více než 2 Kč na litr

Tankování by se mohlo od listopadu opět prodražit. V sobotu 31. října totiž končí platnost mimořádných opatření, kterými vláda omezuje ceny benzinu a nafty. Zvlášť nepříjemná změna by v takovém případě hrozila majitelům dieselových aut. Pokud se spotřební daň z nafty vrátí na původní úroveň, její daňové zatížení vzroste přibližně o 2,35 Kč na litr. Při natankování 50 litrů nafty by tak řidiči mohli zaplatit téměř o 120 korun více.
Řidiči si v posledních měsících na drahé pohonné hmoty zvykali jen těžko. Situaci se vláda pokusila zmírnit začátkem října, kdy zavedla maximální povolené ceny běžného benzinu a nafty. Současně snížila spotřební daň z nafty, aby alespoň částečně omezila dopady vysokých cen ropy.
To řidiči sice uvítali, teď ale mohou regulace skončit.
V platnosti budou už jen pár dní a o jejich případném pokračování dosud nebylo rozhodnuto. Pro motoristy tak bude důležitý především následující týden. Ceny benzinu a nafty zůstávají vysoké. Řidiči nyní čekají, zda vláda prodlouží jejich regulaci i na listopad. Foto: Magnific Za kolik teď řidiči tankují?
Ministerstvo financí stanovuje během října cenové stropy, které
čerpací stanice nesmí překročit. Nejde však o pevně nařízené ceny. Prodejci mohou nabízet paliva i levněji. Pro období od soboty 24. do pondělí 26. října platí tyto maximální ceny: Benzin: 44,55 Kč za litr Nafta: 48,69 Kč za litr
Na začátku října přitom činil cenový strop benzinu 46,14 Kč a nafty 48,72 Kč za litr. Zatímco maximální povolená cena benzinu postupně klesla, u nafty se prakticky nezměnila. Řada čerpacích stanic navíc prodává pod stanoveným limitem. Podle údajů společnosti CCS, které zveřejnila ČTK 23. října, se nafta v předchozím týdnu prodávala
v průměru za 47,63 Kč za litr.
Problém tak není v tom, že by všechna paliva musela hned 1. listopadu výrazně zdražit. Záleží především na tom, co vláda udělá s dosavadními opatřeními a jak se budou vyvíjet ceny na trhu.
Největší změna hrozí u nafty. Rozhodující bude spotřební daň
Zatímco zrušení cenových stropů by čerpacím stanicím umožnilo účtovat vyšší ceny,
návrat původní spotřební daně by měl mnohem konkrétnější dopad. Od 1. října totiž platí snížená sazba daně z nafty ve výši 8,011 Kč za litr. Před zavedením úlevy činila 9,95 Kč. Rozdíl je tedy v současnosti 1,939 Kč na litr. Po započtení DPH odpovídá zvýšení daňového zatížení přibližně 2,35 Kč na litr.
Pokud by se
celá změna promítla do ceny na stojanu, řidič, který natankuje 50 litrů nafty, by zaplatil přibližně o 118 Kč více. Při měsíční spotřebě 100 litrů by šlo zhruba o 235 Kč. Není to však předpověď přesného zdražení. Čerpací stanice mohou část zvýšených nákladů promítnout do marží a výslednou cenu ovlivní také velkoobchodní trh. Výpočet ale ukazuje, jak citelný může být samotný konec daňové úlevy. Pokud skončí snížení spotřební daně z nafty, její daňové zatížení může vzrůst až o 2,35 Kč na litr. Skutečné zdražení na čerpacích stanicích ale zatím není jisté. Foto: Magnific Dostane se nafta nad 50 korun za litr?
Kdyby vláda nerozhodla o pokračování zastropovaných cen a daní, překročení padesátikorunové hranice by nešlo zcela vyloučit – záležet tedy bude na vývoji velkoobchodních cen a případném pokračování vládních opatření. Více jasno by mohlo být po pondělním jednání vlády.
Analytik Petr Lajsek ze společnosti Purple Trading už začátkem října v rozhovoru pro Český rozhlas upozornil, že na výslednou cenu nafty má
výraznější vliv snížení spotřební daně než omezení marží čerpacích stanic. Proč jsou pohonné hmoty stále tak drahé?
Za tlakem na ceny stojí především napjatá situace na světovém ropném trhu.
Konflikt na Blízkém východě narušil důležité přepravní trasy a vyvolal obavy o plynulost dodávek. Ministerstvo financí při zavádění říjnových opatření upozornilo mimo jiné na poškození saúdskoarabského ropovodu East-West a infrastruktury přístavu Yanbu u Rudého moře.
Právě podobné výpadky se mohou postupně projevit i na evropském trhu. Rafinérie nakupují ropu za světové ceny a vyšší náklady se následně mohou promítnout do velkoobchodních cen benzinu a nafty. Česká vláda přitom dokáže ovlivnit domácí daně nebo obchodní marže, nikoliv cenu ropy na světových burzách.
Ani případné prodloužení regulace proto nemusí vždy zajistit levnější tankování. O dalším postupu by mohlo být jasněji v pondělí
Vláda se znovu sejde
v pondělí 26. října. Dosud však není potvrzeno, zda na této schůzi rozhodne také o prodloužení regulace cen pohonných hmot. Současná opatření nicméně platí jen do 31. října. Kabinet tak bude muset včas vyjasnit, zda cenové stropy a snížená spotřební daň z nafty zůstanou zachovány i v listopadu.
Samotný
konec cenových stropů ještě neznamená, že čerpací stanice automaticky zdraží. Regulace totiž stanovuje pouze nejvyšší povolenou cenu, nikoliv částku, za kterou musí prodejci paliva nabízet. Pokud některá čerpací stanice prodává naftu levněji už dnes, odstranění stropu nemusí její cenu bezprostředně ovlivnit. Řidiči zatím nevědí, zda se jim od listopadu tankování prodraží. Rozhodující bude další postup vlády i vývoj cen pohonných hmot. Foto: Magnific
Jiná situace by nastala při návratu původní spotřební daně. Ta by zvýšila daňové zatížení nafty bez ohledu na to, za kolik ji konkrétní stanice prodává. Ani v takovém případě ale nelze předem určit, o kolik se změní konečná cena pro motoristy.
Má smysl natankovat ještě v říjnu?
Pokud řidič potřebuje doplnit nádrž a stejně by v nejbližších dnech tankoval,
může být rozumné udělat to ještě před koncem měsíce. Zvlášť u nafty existuje riziko, že po případném návratu původní daně bude tankování dražší.
Není ale důvod jezdit desítky kilometrů k levnější čerpací stanici nebo si vytvářet obrovské zásoby paliva. Rozdíl v ceně může snadno pohltit samotná cesta a listopadový vývoj zatím přesně nikdo nezná. Nejvíce napoví rozhodnutí vlády a ceny, které čerpací stanice zveřejní na přelomu října a listopadu.
Co na současné ceny říkají řidiči?
Oslovili jsme několik řidičů a zeptali jsme se, jak současnou situaci s cenami paliv vnímají. Pohledy pěti řidičů ukazují, že lidé situaci vnímají různě. Jedni už s drahým tankováním počítají, druzí doufají v pokračování státních opatření.
Jiří (33 let): „Strašné jsou ty ceny benzínu i to, co se děje ve světě. Musíme to prostě zvládnout a platit za to vyšší cenu. Nic moc jiného se asi ani dělat nedá.“
Mirek (54 let): „Já nevím, co si o tom mám myslet. Ceny jsou vysoké, ale tankovat se musí. Pokud teda nechceme chodit pěšky.“
Filip (28 let): „Naše vláda by se do ničeho už radši neměla míchat. Snížení spotřební daně sice zní skvěle, ale kdo pak zaplatí ty chybějící peníze ve státní kase? Nejspíš naše generace.“
Kateřina (29 let): „Regulace jsou fajn. Pokud to vláda zase nějak neomezí, nejspíš začnou ceny zase rychle růst. Kdyby ale stála nafta přes šedesát korun, to už by byl fakt velký problém.“
Anna (61 let): „Doufat, že se situace na Blízkém východě v následujících dnech uklidní, by byla asi velice naivní, takže nezbývá než doufat, že regulace cen budou pokračovat.“ Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mf.gov.cz, ceskenoviny.cz, radiozurnal.rozhlas.cz, e-sbirka.gov.cz, vlada.gov.cz