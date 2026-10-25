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Konec regulace cen paliv se blíží: Ve hře je zdražení nafty o více než 2 Kč na litr

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Dennívýzva
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Tankování by se mohlo od listopadu opět prodražit. V sobotu 31. října totiž končí platnost mimořádných opatření, kterými vláda omezuje ceny benzinu a nafty. Zvlášť nepříjemná změna by v takovém případě hrozila majitelům dieselových aut. Pokud se spotřební daň z nafty vrátí na původní úroveň, její daňové zatížení vzroste přibližně o 2,35 Kč na litr. Při natankování 50 litrů nafty by tak řidiči mohli zaplatit téměř o 120 korun více.
Konec regulace cen paliv se blíží: Ve hře je zdražení nafty o více než 2 Kč na litr

Konec regulace cen paliv se blíží: Ve hře je zdražení nafty o více než 2 Kč na litr

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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