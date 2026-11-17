Bývalý reprezentační kanonýr nemluví jako fanoušek po prohře. V rozhovoru pro
iSport.cz dva dny po porážce v Osijeku hodnotil podzim klidně, ale bez obalu. Porážku s Chorvatskem označil za zaslouženou. Podle něj Česko „sráží neskutečné chyby“, které přicházejí právě ve chvílích, kdy se tým nadechne. Pak jde do deseti, nebo soupeři nabídne šanci, kterou si soupeř ani nemusí vypracovat. Zároveň dodal, že vzhledem k síle Anglie, Španělska a Chorvatska neměl přehnaná očekávání a tým nechce příliš kritizovat. Koller konkrétní jména nejmenuje. Zápasy samy je ale ukazují docela přesně. Osijek: jeden gól, čtyři zaváhání
Neděle 15. listopadu, poslední zápas skupiny. První chorvatský gól vznikl z řetězce drobností. Češi ztratili míč na útočné polovině, Alex Král prohrál souboj u lajny a Mateo Kovačić se dostal středem hřiště. Pak přišla Beljova přihrávka. David Zima zaváhal a upadl, Jiří Sláma situaci nedořešil a Ivan Perišić stál ve vápně volný. Bylo to 1:0.
Česko srovnalo, jenže radost trvala dvě minuty. Lovro Majer pak rozhodl o výhře domácích 2:1. Trenér Santi Denia mluvil o další „drobné chybě při přechodu do útoku“. Slovo „drobná“ sedí jen napůl. Na hřišti možná šlo o detail, ve výsledku o celý zápas.
Porážka zpečetila sestup z Ligy A. Podle ČTK znamenala také rekordní sérii sedmi reprezentačních porážek v řadě.
Ruka, vlastní gól a tři červené
Osijek nebyl výjimka. Když projdeme podzimní zápasy jeden po druhém, opakuje se stejný vzorec:
Zápas Výsledek Chyba, která stála gól nebo hráče Česko – Anglie 0:2 červená karta Pavla Šulce Anglie – Česko 3:0 vlastní gól Vladimíra Coufala na 0:1 ve Wembley Česko – Španělsko 0:2 ruka Lukáše Ambrose, penalta Baeny, vyloučení Ladislava Krejčího Chorvatsko – Česko 2:1 Zimův pád, volný Perišić, inkaso dvě minuty po vyrovnání
Nejvýmluvnější je Krejčí. Proti Španělsku viděl červenou v obou zápasech. Koller to vysvětluje kvalitou soupeře: obránci jsou proti Španělům dlouho pod tlakem, musí být koncentrovaní na sto procent a po každém zaváhání hasí vznikající požár faulem. Stoper podle něj právě takové situace „hasil“.
To vysvětlení dává smysl, ale Česko neomlouvá. Elitní soupeř chyby vynucuje, potrestat je ovšem může jen tehdy, když nastanou. Na Letné po Ambrosově ruce a ve Wembley po Coufalově teči si Češi gól opravdu připravili skoro sami. Vedle skóre 3:14 působí tři vyloučení za šest zápasů jako statistika, kterou v kvalifikaci nikdo neodpustí.
Doba hájení má jasný konec
Denia přišel letos v létě jako první zahraniční trenér české reprezentace v historii. Podepsal dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky a vedení svazu mu jako cíl dalo postup na EURO. Liga národů proto měla být hlavně laboratoří. Denia během dvou srazů vyzkoušel skoro 40 hráčů a podle jeho slov poslal do zápasů druhý nejmladší tým elitní divize. Po Osijeku řekl, že projektu i po šesti porážkách věří „víc než kdy jindy“.
Koller mu zatím úvěr dává. Španěl má podle něj „dobu hájení“, protože staví nový tým a narazil na extratřídu. Hned ale přidává podmínku: zastání nebude mít donekonečna a „ukázaná bude platit“ v kvalifikaci o EURO. Oficiální ultimátum ze svazu na stole není. Koller ovšem pojmenoval milník, ke kterému se teď budou vztahovat všechny soudy.
Kalendář je neúprosný. Podle
UEFA se kvalifikace losuje 6. prosince v Belfastu a skupiny začnou v březnu 2027. Česko po Osijeku nepatří do prvního koše, Chorvatsko si třetím místem zajistilo výhodnější nasazení. Na skládání jádra týmu tak Denia dostane jednu zimu. Od zkoušení ke kostře
Koller oceňuje, že trenér dává šanci mladým a neokoukaným hráčům. Zkušenost proti Anglii či Španělsku je podle něj pro ně „k nezaplacení“. Současné místo Česka ale vidí realisticky o patro níž, v Lize B. Fáze testování je podle něj za týmem a teď musí přijít budování kostry základní sestavy. Právě to je podle nás skutečný úkol na zimu. Rotace pomohla zjistit, kdo vydrží tlak elity. Jenže tým, který v každém zápase mění velkou část sestavy, nemá automatismy, a bez nich chyby typu Osijek nezmizí.
Otevřených otázek zůstává několik:
Brankář: výběr je podle Kollera náročný a takovou kvalitu by Česko potřebovalo i v poli. V Lize národů se o místo dělili Kinský, Horníček a Kovář, jednička veřejně potvrzená není. Útok: útočníci jsou podle Kollera odtržení od týmu, podobně jako Milan Baroš na konci reprezentační kariéry. Patrik Schick má od Nedvěda i Denii dveře otevřené. Koller věří, že by se mohl vrátit právě v kvalifikaci proti slabším soupeřům. Naderi: snahu Pavla Nedvěda hledat hráče českého původu po světě Koller nekritizuje. Říká, že „zřejmě máme dobrý skauting“, a diví se, že se rodokmeny neřešily dřív.
V březnu už nepůjde o to, kolik hráčů Denia vyzkoušel. Půjde o to, kolik z nich ví, kam běží spoluhráč, když se ztratí míč. Omluva extratřídou na jaře přestane platit; chyby, které se teď sčítaly do skóre 3:14, by ale dál stály body.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl