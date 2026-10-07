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Khabib dokazuje, že neztratil nic ze svých elitních grapplingových dovedností

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Khabib Nurmagomedov ani šest let po posledním zápase neztratil své nejsilnější zbraně. V tréninku kontroloval neporaženého bojovníka PFL Amru Magomedova s bilancí 11-0.
Khabib dokazuje, že neztratil nic ze svých elitních grapplingových dovedností

Khabib dokazuje, že neztratil nic ze svých elitních grapplingových dovedností

Zdroj: UFC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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