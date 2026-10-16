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Jak zazimovat fóliovník, aby zimu zvládl bez újmy

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Fóliovník může zimu venku bez problémů přečkat, pokud mu před příchodem prvních mrazů dopřejete trochu péče a připravíte ho na sníh, vítr i nízké teploty. Začněte s prací už nyní, ať vás nepřekvapí žádné počasí. Začněte pěkně od podlahy, respektive od záhonů. Odstraňte všechny zbytky rostlin, plevel, opadané listí a případné plody, které by přes zimu mohly začít hnít nebo lákat škůdce. Zdravé rostlinné zbytky můžete dát na kompost, nemocné raději vyhoďte. Následně půdu lehce prokypřete a podle potřeby doplňte kompost.
Fóliovník

Fóliovník

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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