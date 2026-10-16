Jak zazimovat fóliovník, aby zimu zvládl bez újmy

Fóliovník může zimu venku bez problémů přečkat, pokud mu před příchodem prvních mrazů dopřejete trochu péče a připravíte ho na sníh, vítr i nízké teploty. Začněte s prací už nyní, ať vás nepřekvapí žádné počasí. Začněte pěkně od podlahy, respektive od záhonů. Odstraňte všechny zbytky rostlin, plevel, opadané listí a případné plody, které by přes zimu mohly začít hnít nebo lákat škůdce. Zdravé rostlinné zbytky můžete dát na kompost, nemocné raději vyhoďte. Následně půdu lehce prokypřete a podle potřeby doplňte kompost.
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