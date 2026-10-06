Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů stoprocentní, porazili Skellefteu 4:2

Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů stoprocentní, porazili Skellefteu 4:2Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hokejisté Plzně zůstali v Lize mistrů stoprocentní, porazili Skellefteu 4:2Zdroj: HC Škoda Plzeň
Článek byl publikován 06.10.2026 18:14
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