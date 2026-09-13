Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Harry a Meghan nečekaně sbalili kufry. Jejich odjezd teď řeší celá luxusní čtvrť

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Princ Harry a Meghan Markle po šesti letech přesunuli rodinný život z Kalifornie zpět do Velké Británie. Způsob, jakým Montecito opustili, ale překvapil sousedy. Někteří prý o jejich plánech neměli tušení.
Harry a Meghan nečekaně sbalili kufry. Jejich odjezd teď řeší celá luxusní čtvrť

Harry a Meghan nečekaně sbalili kufry. Jejich odjezd teď řeší celá luxusní čtvrť

Zdroj: depositphosot
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Aryna Sabalenka ukázala svou pravou tvář. Její agresivní chování obletělo internet
Aryna Sabalenka ukázala svou pravou tvář. Její agresivní chování obletělo internet
Sagvan Tofi přiznal velké trápení s dcerou. Přiznal, že mu někdy docházejí síly
Sagvan Tofi přiznal velké trápení s dcerou. Přiznal, že mu někdy docházejí síly

Sagvan Tofi má vedle pracovních povinností doma ještě jednu výraznou osobnost. Jeho šestnáctiletá dcera...

Princ Harry má v Británii problémy. Narazil na drsný zákaz od krále
Princ Harry má v Británii problémy. Narazil na drsný zákaz od krále

Princ Harry řeší nepříjemnou komplikaci kolem Invictus Games. Uganda, která se k projektu připojila teprve...

Andrej Babiš překvapil chováním mezi lidmi. Ženy z davu objímal jednu za druhou
Andrej Babiš překvapil chováním mezi lidmi. Ženy z davu objímal jednu za druhou

Premiér Andrej Babiš během páteční návštěvy Ústeckého kraje absolvoval nabitý pracovní program. Na veletrhu...

Jakub Prachař urazil slavnou modelku. Situaci musel zachraňovat moderátor pořadu
Jakub Prachař urazil slavnou modelku. Situaci musel zachraňovat moderátor pořadu

Jakub Prachař se hned v úvodu pořadu Máme rádi Česko dostal do nepříjemné situace. Při představování svého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.