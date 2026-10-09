Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Reaktivní pancíř představuje obrovské riziko pro vlastní pěchotu. Ochranný výbuch zasype doprovodné vojáky mrakem smrtících střepin

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled to působí jako nebezpečné šílenství. Tankové posádky pokrývají věže a korby svých obrněnců stovkami kovových krabic napěchovaných vysoce brizantní trhavinou. Pokud by však tyto boxy na pancíři chyběly, moderní bojiště by se pro tanky změnilo v okamžitý hřbitov. Reaktivní pancíř představuje geniální fyzikální vynález, který dokáže neutralizovat smrtící kumulativní paprsek mědi letící nadzvukovou rychlostí. Místo pasivního přijímání úderu vyráží pancíř vstříc letící střele a řízeným výbuchem ji roztrhá na neškodné úlomky.
Pohled na věž a korbu tanku T 72 pokrytou obdélníkovými bloky dynamické ochrany

Pohled na věž a korbu tanku T 72 pokrytou obdélníkovými bloky dynamické ochrany

Zdroj: Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:53

Reklama
Další články z Zbrojopis
Už nesvítí, ale mohou být radioaktivní. Staré vojenské hodinky klamou vzhledem
Už nesvítí, ale mohou být radioaktivní. Staré vojenské hodinky klamou vzhledem
49 dronů, jediný pulz. Pentagon vybral mikrovlnnou zbraň, která v testu vyřadila celý roj
49 dronů, jediný pulz. Pentagon vybral mikrovlnnou zbraň, která v testu vyřadila celý roj

Tři lasery a jeden mikrovlnný systém mají projít ročním provozním pilotem na amerických vojenských...

Zavřete do atomové bomby živou slepici a dejte jí zrní na týden. Britský plán pro případ sovětské invaze nebyl vtip, ale zoufalé řešení mrazu
Zavřete do atomové bomby živou slepici a dejte jí zrní na týden. Britský plán pro případ sovětské invaze nebyl vtip, ale zoufalé řešení mrazu

Když britský Národní archiv na 1. dubna 2004 odtajnil zprávu o atomové mině vytápěné živými slepicemi,...

Češi sní o univerzálním vrtulníku. Realita? Naše Venomy unesou sotva deset chlapů
Češi sní o univerzálním vrtulníku. Realita? Naše Venomy unesou sotva deset chlapů

Vojenské letectvo v Evropě prochází zásadním přehodnocením svých přepravních a taktických kapacit. Zatímco...

Měl být pro sovětskou obranu naprosto nedotknutelným duchem na samém okraji vesmíru. Jediná salva nových raket ale křehká křídla v květnu 1960 nekompromisně rozlomila
Měl být pro sovětskou obranu naprosto nedotknutelným duchem na samém okraji vesmíru. Jediná salva nových raket ale křehká křídla v květnu 1960 nekompromisně rozlomila

Špionážní letoun Lockheed U-2 létá ve stratosféře ve výškách přes 21 kilometrů. Proč v extrémním fenoménu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTechnologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.