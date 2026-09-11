Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Gaethje prozradil, kterého šampiona UFC obdivuje. Jeho slova mluví za vše

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Justin Gaethje v rozhovoru pro MightyCast otevřeně přiznal obdiv k jednomu z šampionů UFC. A jeho slova mluví za vše.
Gaethje prozradil, kterého šampiona UFC obdivuje. Jeho slova mluví za vše

Gaethje prozradil, kterého šampiona UFC obdivuje. Jeho slova mluví za vše

Zdroj: UFC
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Gaethje sjednotil titul v UFC a teď agituje za Trumpa. Na sjezdu v Texasu vyzval Američany k podpoře republikánů
Gaethje sjednotil titul v UFC a teď agituje za Trumpa. Na sjezdu v Texasu vyzval Američany k podpoře republikánů
Oktagon 100 bude mít hlavní zápas, který si vyberou fanoušci. Muradov má na stole Jotka i třetí pás
Oktagon 100 bude mít hlavní zápas, který si vyberou fanoušci. Muradov má na stole Jotka i třetí pás

Machmud Muradov bude 29. prosince headlinerem jubilejní stovky v O2 areně. Soupeře mu ale nevybere...

Byl monstrem a zničili ho spěchem, říká Fury o Itaumovi. Po prohře s Hrgovićem vidí škodu za miliardu
Byl monstrem a zničili ho spěchem, říká Fury o Itaumovi. Po prohře s Hrgovićem vidí škodu za miliardu

Moses Itauma vedl po osmi kolech na všech třech kartách rozhodčích. V devátém kole ho odnášeli na nosítkách.

Neporazitelný bojovník vyhrál tituly dvou organizací najednou. Jake Paul ho okamžitě podepsal do MVP
Neporazitelný bojovník vyhrál tituly dvou organizací najednou. Jake Paul ho okamžitě podepsal do MVP

Razhabali Šajdullajev v Ósace obhájil pás RIZIN a zároveň získal titul PFL, obojí v jednom zápase. Podle...

Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach, říká Škvor. Čísla mu dávají za pravdu
Hlasování o soupeři pro Muradova? Dopadne to tak, jak si řekne Mach, říká Škvor. Čísla mu dávají za pravdu

OKTAGON nechal diváky hlasovat o tom, s kým půjde Makhmud Muradov do klece na jubilejním stém turnaji....

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.