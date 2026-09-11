Gaethje prozradil, kterého šampiona UFC obdivuje. Jeho slova mluví za vše

Od rivala k fanouškovi
Když šampion lehké váhy UFC sedne před mikrofon a řekne, že je „velkým fanouškem“ jiného šampiona, obvykle to znamená buď diplomacii, nebo marketing. Justin Gaethje neudělal ani jedno. V rozhovoru s Demetriousem Johnsonem pro MightyCast, zveřejněném na přelomu 9. a 10. září 2026, popsal Islama Machačeva způsobem, který přesahuje běžné sportovní uznání. Nechválil jeho údery ani takedowny. Chválil jeho život.
Gaethje vyzdvihl Machačevovo sambo od dětství, rané submise, muslimský životní styl bez alkoholu a kouření a disciplínu, kterou označil za „bezkonkurenční“. To není trash talk ani výzva k zápasu. Je to uznání celého systému, který za Machačevovým úspěchem stojí, a od muže, který mu ještě před pár lety sliboval, že „přichází válka“, to znamená víc než zdvořilostní frázi.
Posun od soutěžní rétoriky k respektu
Gaethjeho vztah k Machačevovi prošel výraznou proměnou. V listopadu 2021 na MMA Fighting prohlásil „přichází válka“ a sliboval, že Islamovi nabídne první šanci o titul, jakmile ho sám získá. V únoru 2025 na Sherdogu tvrdil, že Machačev je pro něj lepší soupeř než Chabib Nurmagomedov.
Nový výrok je jiný. Gaethje nepopisuje soupeře, kterého chce porazit. Popisuje model šampiona, který obdivuje. Rozdíl je zásadní. Charles Oliveira po první porážce od Machačeva uznal, že „Islam byl tu noc lepší“, čistě sportovní verdikt. Gaethje šel dál. Přidal kulturně-režimový rozměr, který v MMA slýcháme zřídka: sambo jako základ, abstinence jako výhoda, disciplína jako systém, ne jako módní slovo.
Sám Machačev tuto filozofii potvrzuje. V únoru 2026 řekl pro Mezinárodní federaci sambo, že sambo je pro MMA nejvhodnější základ, protože do něj „přechází všechno“. Gaethje v podstatě říká totéž, jen z druhé strany klece.
Dva šampioni, dvě váhy
Důležitý detail, který snadno unikne: Gaethje a Machačev už nejsou rivalové ve stejné divizi. Gaethje drží pás lehké váhy, který získal 14. června 2026 na UFC Freedom 250, historicky první kartě na trávníku Bílého domu ve Washingtonu, kde porazil Iliu Topuriu. Machačev mezitím opustil lehkou váhu a v listopadu 2025 na UFC 322 v New Yorku získal velterový titul.
Případný střet by tedy nebyl standardní obhajobou, ale mezikategoriovým superfightem. Manažer Ali Abdelaziz tuto variantu v srpnu 2026 veřejně nadhodil, navrhl Machačeva jako Gaethjeho „poslední velký zápas“, klidně i za cenu uvolnění lehkého titulu. Zatím jde ale jen o úvahu nad možným zápasem, ne o podepsanou smlouvu.
Zamrzlá lehká váha
Gaethjeho obdiv k Machačevovi je jedna věc. Jeho tělo je druhá. Po dvou zápasech v prvním pololetí 2026, lednové výhře nad Paddym Pimblettem o prozatímní pás a červnové titulové bitvě s Topuriou, šampion otevřeně přiznává, že stále nemůže do ničeho udeřit. Obě ruce ho bolí, k tomu koleno. Zbytek roku 2026 si chce užít jako šampion. Návrat? Nejdřív 2027.
Pro lehkou divizi to znamená čekání. UFC mezitím buduje vyzývatelskou frontu:
- UFC 331 (19. září 2026): Arman Carukjan vs. Maurício Ruffy, oba otevřeně mluví o „přímé cestě k titulu“
- Superfightová linka: Gaethje vs. Machačev, zatím jen spekulace z tábora obou bojovníků
- Odveta s Pimblettem: Gaethje ji veřejně odmítl
Divize tak visí na dvou otázkách: jak rychle se Gaethjeho ruce zahojí a zda UFC dá přednost sportovní logice, nebo velké výplatě.
Co Gaethjeho slova prozrazují o MMA
Gaethje celou kariéru ztělesňoval chaos, přestřelky, krvavé výměny, ochotu zaplatit vlastním tělem za každý moment v kleci. Machačev je jeho protiklad: kontrola, systém, minimální poškození. Že právě Gaethje veřejně uzná tento model jako nadřazený, vypovídá o tom, kam se sport posouvá. Talent a odvaha nestačí. Rozhoduje infrastruktura: kde jste trénovali v šesti letech, co jste pili ve dvaceti, jak vypadá váš běžný den.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek