Desítky opečovávaných krasavců na dvou i čtyřech kolech přilákaly nablýskanými karoseriemi v sobotu po ránu na jihlavské Masarykovo náměstí malý dav obdivovatelů a milovníků starých vozidel. Automotoklub Jihlava v AČR uspořádal již 5. ročník orientační jízdy historických vozidel s názvem Ježkova jízda.
Ježkova jízda veteránů má vítěze. Vyhrál jsem za šikovnost a vědomosti, říká Lacina
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