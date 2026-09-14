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Ježkova jízda veteránů má vítěze. Vyhrál jsem za šikovnost a vědomosti, říká Lacina

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Desítky opečovávaných krasavců na dvou i čtyřech kolech přilákaly nablýskanými karoseriemi v sobotu po ránu na jihlavské Masarykovo náměstí malý dav obdivovatelů a milovníků starých vozidel. Automotoklub Jihlava v AČR uspořádal již 5. ročník orientační jízdy historických vozidel s názvem Ježkova jízda.
Ježkova jízda veteránů má vítěze. Vyhrál jsem za šikovnost a vědomosti, říká Lacina

Ježkova jízda veteránů má vítěze. Vyhrál jsem za šikovnost a vědomosti, říká Lacina

Zdroj: Stanislav Jelínek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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