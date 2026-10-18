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Festival česko-německé kultury míří do Ústeckého kraje a Saska s tématem pravdy v době dezinformací

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Osmadvacátý ročník festivalu Dny české a německé kultury odstartuje 29. října a potrvá do 15. listopadu. Akcí se tentokrát prolíná motto Echt?, tedy otázka…
Děčín Tyršův most

Děčín Tyršův most

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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