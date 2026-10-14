Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

El Zacatón, Mexiko: Záhadná propast, do které NASA poslala robota hledat život

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na povrchu připomíná klidné jezero obklopené zelení. Pod hladinou mexického Zacatónu však začíná téměř svislý, více než třistametrový sestup do tmy a teplé vody. Když se ukázalo, že lidské potápění má své hranice, nastoupil autonomní robot podporovaný NASA. Výsledek zajímal nejen geology, ale i vědce, kteří jednou chtějí pátrat po životě pod ledem vzdálených měsíců.
El Zacatón, Mexiko: Záhadná propast, do které NASA poslala robota hledat život

El Zacatón, Mexiko: Záhadná propast, do které NASA poslala robota hledat život

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let
Anglický král měl zemřít se šípem v oku. Slavný obraz jeho smrti možná klame už 960 let
Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání
Vědci oznámili supravodič při pokojové teplotě. Pak Nature stáhl jejich výzkum a přišlo další zklamání

Představte si elektrické vedení, v němž proud netrpí žádným elektrickým odporem. Supravodiče to dokážou,...

Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit
Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

Když se 13. října 1972 zřítil uruguayský let 571 do zasněžených And, pro mnohé cestující skončil život...

Templáře zatkli během jediného rána. Za pádem mocného řádu stál král, dluhy a přiznání vynucená mučením
Templáře zatkli během jediného rána. Za pádem mocného řádu stál král, dluhy a přiznání vynucená mučením

V pátek 13. října 1307 se po celé Francii otevřely pečlivě připravené královské rozkazy. Zatýkáni byli...

Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků
Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků

Dnes si můžeme během několika sekund prohlédnout libovolné město z družice. V roce 1860 znamenal pohled...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.