„Egoušové se hrají hezky," říká Marek Lambora o novém seriálu Boží plán

Jak byste seriál Boží plán popsal?
Je to fresh seriál s komediálními prvky, který řeší problémy rozvádějících se třicetiletých kluků. Moje postava se jmenuje Adam Lebeda, je to ambiciózní týpek s obrovským a nezpracovaným egem. Chce svůj rozvod za každou cenu vyhrát, ale zjistí, že to úplně nelze.
Je zvláštní, že někdo s obrovským egem a ambicemi se ocitne v bytě s dalšími rozvedenými lidmi a tramvajákem.
Ano, on měl vlastně všechno. Rozvod mu ale dal takovou ťafku, že se ocitl na svém vlastním dně. Z toho se teď musí odrazit. O všechno přišel a život se mu obrátil vzhůru nohama. Snaží se z toho vymotat, ale ne všechny cesty, které zvolí, jsou správné. Dost často naráží do zdi.
Často hrajete role princů, sympaťáků, nebo naopak egoistů.
Ano, dost často se mi to objevuje, nevím, co dodat. Ti egoušové se hrají docela hezky. U Adama mi ale chvíli trvalo, než jsem si ho v hlavě obhájil, protože spolu nemáme příliš společného. Skoro vše, co dělá, bych řešil úplně jinak, jinými prostředky. O to to bylo těžší. Když se ale člověku rozpadne život na mikročástice, chytá se jakéhokoli stébla a charakterové nedostatky z něho prýští mnohem víc, než když je v pohodě. Tonoucí se stébla chytá.
Je pro herce důležité si tu postavu umět obhájit, i když je to nesympatická figura?
Pro mě ano, jinak bych ji nedovedl tak dobře hrát. Musím s ní mít nějaké souznění a mít k ní nějaké sympatie a chápat, proč se takhle chová. Faktem je, že si nejsem jistý, jestli ji bude mít divák na začátku rád. Ale to je samozřejmě Boží plán.
Říkám si, co byste dělal, kdybyste dostal roli sériového vraha.
S tím bych se samozřejmě velmi dobře popasoval.
Vedle toho hrajete ve filmové sérii Princezna zakletá v čase. Jaké je hrát postavu, která stárne s vámi?
Je to strašně příjemné. Jsme ve fázi příprav třetího dílu, který je zaměřený na prince Jana. Je skvělé se po letech vrátit do stejné role. Opět se potkáte se starou partou, se kterou točíte, a vidíte, jak se postava průběžně vyvíjí. Mám pocit, že Jan ušel během série obrovský kus cesty.
Zároveň je to hrdina, který je stále více upozaděný.
To se teď právě změní.
Když jste točil první Princeznu, napadlo vás, že by to mohla být delší série?
Vůbec. Myslel jsem, že natočíme jeden díl, normální klasickou pohádku. Ale protože se to lidem líbilo, vznikl takový oblíbený fantasy svět. Jsem rád, že jsme ho vytvořili.
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Zdroj: Kinobox