Do Aktuálně.cz přichází Pavel Štrunc, bývalý šéfredaktor CNN Prima NewsPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do Aktuálně.cz přichází Pavel Štrunc, bývalý šéfredaktor CNN Prima News
Investiční skupina KKCG miliardáře Karla Komárka ml. pokračuje v budování svého mediálního byznysu na...
Mobilní operátor O2 Czech Republic ze skupiny PPF v návaznosti na příchod nového CEO Richarda Siebensticha...
Velký přestup v české herní branži. Herní studio MADFINGER Games, které v posledních letech vyvíjí jediný...
Po cca pěti měsících Statní fond audiovize znovu otevírá příjem žádostí o zápis pobídkových projektů v...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →