Dnes večer se žádná žena neodtrhne od televize: Ve 20:00 vysílá Nova nejromantičtější film všech dob

Sobotní večer je jako stvořený k tomu, abyste se pohodlně usadili na gauči a nechali se unést do světa, kde se pod nablýskaným povrchem královského dvora skrývá prohnilá síť intrik. Historická romance s rozpočtem, který tehdy konkuroval hollywoodským velkofilmům. Orientální velvyslanec, travičské spiknutí a hlavní hrdinka, která musí riskovat vlastní život.
Angelika v síti intrik
Teď už můžeme prozradit: jde o film Angelika a král z roku 1966. Režisér Bernard Borderie natočil podle románové ságy Anne a Serge Golonových třetí díl, v němž se Michèle Mercier jako Angelika de Plessis-Bellière vrací na dvůr krále Ludvíka XIV. Po tragické ztrátě manžela dostává riskantní úkol – podmanit krutého perského velvyslance Bachtiary Beje (Sami Frey).
V síti orientálních intrik však skrývá vlastní tajemství. Na obzoru se totiž objevuje stín muže, který měl být dávno mrtvý – Robert Hossein v roli Jeoffreyho de Peyraca. Začíná zoufalý závod s časem, kde každé chybné rozhodnutí může znamenat konec.
V dalších rolích excelují Jean Rochefort jako Desgrez a Jacques Toja jako král Slunce. Koprodukce Francie, Itálie a Západního Německa vznikla v horkém létě 1965 a stala se absolutním vrcholem evropské kinematografie 60. let.
Vzpoura hlavní hvězdy málem zničila celou ságu
Po dokončení natáčení se Michèle Mercier vzbouřila a odmítla pokračovat v dalších dílech. Producent Francis Cosne zoufale hledal náhradu – uvažoval o Ursule Andress či Claudii Cardinale. Němečtí a italští koproducenti však odmítli riskovat obrovské investice s jinou tváří.
Mercier se nakonec nechala přemluvit za astronomický honorář 1 milion franků za film. V přepočtu na dnešní hodnotu by to bylo 1,5 až 2 miliony eur – částka, která z ní učinila jednu z nejlépe placených evropských hereček té doby.
Přestože měl film velkorysý rozpočet, tvůrci museli šetřit. Geniálně recyklovali kostýmy z adaptace Tří mušketýrů z roku 1961. Diváci tak v pozadí velkolepých scén mohou spatřit stejné šaty, které dříve nosili hrdinové s kordy.
Versailles a skutečné zámky místo ateliérů
Co tvůrci rozhodně neošidili, byly autentické lokace. Kamery zachytily skutečný zámek Versailles, historické město Senlis, zámek Chantilly a malebný zámek Esclimont. Díky tomu divák doslova dýchá atmosféru francouzského dvora.
Jeden z věrných diváků na ČSFD to shrnul:
Stejně jako u předchozího dílu, i tady to má plno chyb a naivity v chování postav. Všechno je ale vyrovnané neuvěřitelnou krásou Angeliky a historických velkolepých staveb, zde konkrétně Versailles a jiné zámky,
píše a dodává, že vizuální stránka a atmosféra to spolehlivě zachraňují.
Filmoví historici dodnes potvrzují, že série představuje vrchol evropské koprodukční kinematografie 60. let. Borderie mistrovsky skloubil dobrodružný žánr s historickou romancí. Klíčem byla neopakovatelná chemie mezi hlavními představiteli a vizuální opulentnost, na které se podíleli špičkoví kostyméři a scénografové. Pokusy o moderní remaky, například z roku 2013, jasně ukázaly, že bez dobové atmosféry a charismatu originálu nelze úspěch zopakovat.
Angelika a král vás čeká na ČT2 v sobotu 19. září 2026 ve 20:00 (vysílání trvá do 21:45). Zatímco Nova nabídne zábavnou show Možné je všechno!, vy máte šanci prožít večer plný romantiky, intrik a nestárnoucí filmové krásy. Která historická postava vás na filmu fascinuje nejvíc – odvážná Angelika, nebo záhadný Joffrey de Peyrac?
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá