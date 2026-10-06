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Dějěpisci Hollywoodu: Proč mají být blondýny hloupé? Pravá blondýnka obrátila starý stereotyp proti publiku

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Elle Woods přichází do prostředí, kde její vzhled působí jako argument proti jejím schopnostem. Komedie Pravá blondýnka s tímto očekáváním pracuje od začátku. Jenže proč vůbec spojujeme světlé vlasy s nedostatkem rozumu? Odpověď vede přes populární kulturu, zaměňování ženské přitažlivosti za naivitu i výzkum skutečných lidí.
Dějěpisci Hollywoodu: Proč mají být blondýny hloupé? Pravá blondýnka obrátila starý stereotyp proti publiku

Dějěpisci Hollywoodu: Proč mají být blondýny hloupé? Pravá blondýnka obrátila starý stereotyp proti publiku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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