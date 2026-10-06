Dějěpisci Hollywoodu: Proč mají být blondýny hloupé? Pravá blondýnka obrátila starý stereotyp proti publiku

Vtip funguje ještě před první odpovědí
Když Elle Woods ve filmu Pravá blondýnka vstoupí do akademického prostředí, okolí už má poměrně jasnou představu, koho vidí. Světlé vlasy, růžové oblečení a zájem o módu vytvářejí postavu, od níž se očekává něco jiného než úspěch při studiu práva. Film tuto reakci potřebuje: právě na rozdílu mezi odhadem a skutečnými schopnostmi stojí velká část jeho komedie.
Divák přitom nemusí věřit, že blondýny jsou hloupé. Stačí, že zná stereotyp, který ostatní postavy používají. Význam účesu a oblečení je tak srozumitelný ještě předtím, než hrdinka dostane příležitost předvést, co umí. To je také důvod, proč má smysl otázku obrátit: jak se z informace o vzhledu stal domnělý údaj o myšlení?
Hollywood převzal postavu, která už existovala
Stereotyp hloupé blondýny nemá jeden bezpečně doložený okamžik vzniku. Přisuzovat ho jedné herečce, jedné anekdotě nebo jednomu filmu by bylo lákavé, ale příliš jednoduché. Populární kultura postupně spojovala ženskou krásu, světlé vlasy, sexuální přitažlivost a určitou podobu naivity do snadno rozpoznatelného typu.
Důležitou postavou tohoto vývoje je Lorelei Lee z Pánové mají radši blondýnky. Anita Loos ji představila už roku 1925; slavná filmová verze s Marilyn Monroe a Jane Russell přišla v roce 1953. Lorelei působí naivně, ale současně dobře rozumí tomu, jak v jejím světě fungují peníze, pozornost a výhodné vztahy. Už tady je tedy rozdíl mezi dojmem hlouposti a tím, co postava skutečně dokáže.
Když podobný typ opakovaně používají filmy, reklamy nebo vtipy, stává se kulturní zkratkou. Nemusí se pokaždé vysvětlovat a právě tím získává sílu. Člověk ji zná i tehdy, když neviděl díla, která ji pomáhala šířit.
Vlasový pigment neměří schopnosti mozku
Barvu vlasů ovlivňuje množství a druh melaninu, pigmentu vytvářeného v těle. U světlých vlasů je méně tmavého pigmentu než u vlasů hnědých či černých. Do výsledné barvy vstupuje více genů a může se měnit také s věkem.
Z této biologické informace však nelze vyčíst schopnost řešit matematický problém, porozumět textu nebo zvládnout složité rozhodování. To, že jsou dva znaky člověka ovlivněny dědičností, samo o sobě neznamená, že jeden spolehlivě předpovídá druhý. Takový vztah by bylo nutné doložit výzkumem, nikoli opakováním známého vtipu.
U stereotypu blondýny je navíc zvlášť nápadné, jak často se týká žen. V kulturním obrazu se nehodnotí pouze vlasy, ale celý soubor znaků spojovaných s ženskostí. Elle čelí nedůvěře také kvůli tomu, co ji baví a jak se obléká.
Co ukázalo porovnání skutečných lidí
Ekonom Jay Zagorsky se v práci publikované roku 2016 v časopise Economics Bulletin obrátil k údajům amerického dlouhodobého průzkumu NLSY79. Měl k dispozici výsledky testu schopností i pozdější odpovědi účastníků na otázku, jaká je jejich přirozená barva vlasů.
Analýza neposkytla oporu představě méně inteligentních blondýnek. U zkoumaných bělošských žen nebyl jejich průměrný výkon horší než výkon žen s jinými barvami vlasů. Malý náskok blondýnek ovšem nelze poctivě převést v opačné tvrzení, že jsou obecně chytřejší.
Výsledek má také hranice. Jde o určitý americký soubor lidí, přirozená barva byla hlášena samotnými účastníky a test zachycoval vybrané schopnosti. Studie nezkoumala všechny podoby inteligence ani neprokazovala genetický mechanismus. Pro posouzení známého stereotypu je však podstatné, že očekávaný deficit nenašla.
Elle nemusí změnit účes, aby si zasloužila respekt
Pravá blondýnka obrací běžnou filmovou situaci: hrdinka nemusí nejprve potlačit svůj vkus, aby začala být schopná. Postupně rozvíjí znalosti a dovednosti, aniž by její růžová přestala být růžovou. Film tak odděluje osobní styl od výkonu, které okolí původně sloučilo do jednoho úsudku.
To neznamená, že každý člověk, kterého podceňujeme, je skrytý génius. Znamená to, že pro hodnocení schopností potřebujeme něco lepšího než známý kulturní typ. Barva vlasů může pomoci popsat, koho jsme potkali; o tom, co tento člověk umí, se dozvíme až ve chvíli, kdy mu dovolíme něco předvést.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Economics Bulletin – Jay L. Zagorsky: Are Blondes Really Dumb? [2], Ohio State University – No joke: Blondes aren’t dumb, science says [3], MedlinePlus Genetics – Is hair color determined by genetics? [4], American Film Institute – Gentlemen Prefer Blondes [5] img ai generated