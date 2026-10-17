Čtvrt století s Haberou a ani jednou u plastického chirurga. Daniela Peštová přiznala, proč odmítá botox i zákroky

Drahá polovička hudebníka Pavola Habery se vrátila z editoriálního focení na jihu Francie a pro
Super zopakovala to, co říká už roky: do obličeje si nenechala řezat, aplikovat botox ani filler. Vrásky nepovažuje za nemoc. Baví ji tvář, která se hýbe, která má minulost. Podle názoru redakce VIP život by tahle věta od leckoho zněla jen jako naučená fráze. Jenže Daniela Peštová patřila mezi první Victoria’s Secret Angels, pracovala v branži, která v devadesátých letech trestala i drobné známky věku. A právě proto její postoj stojí za pozornost. Postoj, který drží roky
Nejde o jednorázové prohlášení. Už v roce 2019 v rozhovoru pro The Model CoOp Peštová výslovně uvedla, že na obličeji neměla botox, filler ani nic podobného. V roce 2023 pro
Harper’s Bazaar mluvila o „pro-aging“ přístupu. Loni pro iDNES řekla, že při první vrásce neběží automaticky na kliniku, protože vzhled se mění „sinusoidně“, někdy víčka víc padají, jindy se tvář vrátí do lepší kondice. Teď to zopakovala znovu. Sedm let, čtyři různá média, stejná linka. Návrhy na korekce prý slyšela, ale její odpověď zůstává stejná: dát tělu čas, nereagovat ukvapeně. Konzistence, s jakou ji opakuje, je v modelingovém světě neobvyklá.
Peštová nemluví jen o tom, co nedělá. Opakovaně popisuje, co dělá místo toho, a její rutina je překvapivě prostá:
Spánek a klid v hlavě – sama je označuje za základ. Odpočatá pleť podle ní udělá víc než jakékoli sérum. SPF každý den – ochrana před sluncem je v jejích rozhovorech konstantou. Hydratace a jednoduchá kosmetika – sleduje složení produktů, preferuje méně kroků, ale kvalitních. Krátká masáž obličeje – ráno, bez přístrojů, jen prsty. Minimální líčení – přirozená barva vlasů, málo make-upu na denní bázi.
Žádný zázračný krém za tisíce, žádná tajná procedura. Spíš disciplína v jednoduchosti. Na webu ProŽeny se zmínila,
že ji zajímá složení víc než značka a že nejlepší investicí do vzhledu je životospráva, ne produkt. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč je to výjimečné právě u ní
Peštová začínala s modelingem v éře, kterou sama popisuje jako tvrdou. V rozhovoru pro Vogue loni vzpomínala, že v devadesátkách byla inkluzivita neznámý pojem a tlak být perfektní obrovský. Supermodelky měly větší vliv, delší kariéry a vyšší honoráře, ale za cenu absolutní bezchybnosti.
Dnešní modeling je podle ní „jiné zvíře“. Sociální sítě, influenceři, masivní konkurence, mladší a mladší dívky na startovní čáře. Když v září komentovala finále Elite Model Look, řekla otevřeně, že jí v současné módě ujel vlak, ne proto, že by nestíhala, ale proto, že se pravidla změnila.
Druhá osa jejího veřejného příběhu je vztah s Pavlem Haberou. Jsou spolu přes čtvrt století, ale žádná svatba. Habera pro
Blesk téma svatby okomentoval s typickou nadsázkou, spojil ji až s budoucím dědictvím. Peštová v dřívějším rozhovoru pro Story vysvětlila, že po první zkušenosti s manželstvím zjistila, že jí ten formát nesedí, a s Haberou se v tom shodují. Na otázku, co drží vztah pohromadě tak dlouho, Peštová TV Nova odpověděla jedním slovem: komunikace. Oddělení práce a soukromí, vzájemný respekt, žádné veřejné scény. Zní to jednoduše. Po 26 letech to jednoduché rozhodně není.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová