Bývalá bojovnice UFC znovu provokuje. V prádle předvedla sérii odvážných selfiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalá bojovnice UFC znovu provokuje. V prádle předvedla sérii odvážných selfie
Dávid Šajben jde do první obhajoby pásu s bilancí 6-0. Krátce před zápasem s Tobiaszem Le se kolem...
Ukrajinský bojovník UFC byl ve středu ve skutečnosti na Floridě, kde trénuje v American Top Team....
Radek Roušal po porážce v Brně nevolá po druhém zápase s Jonasem Mågårdem. Sportovní kvality Dána uznal,...
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Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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