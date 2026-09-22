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Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum

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Šalina, štatl nebo hokna. Brněnský hantec má nově svého oficiálního správce. Stalo se jím Muzeum města Brna, které bude pečovat o tradiční brněnský slang a jeho odkaz. Hantec se začal formovat ve 20.
Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum

Brněnský hantec má svého správce. Pečovat o něj bude městské muzeum

Zdroj: Markéta Katrin Špoková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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