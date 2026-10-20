Barevná čalamáda na zimu: Křupavý zeleninový salátek, který využije úrodu a vydrží celé měsíce

Když se na podzim nashromáždilo několik paprik, zelí a ještě pár posledních nakládaček ze zahrady, měla jsme o víkendovou práci postaráno. Přišla na řadu barevná čalamáda do sklenic. Hodí se k masu, k obyčejné večeři i jen tak na krajíc chleba. Líbí se mi na ní, že není složitá, zůstane křupavá a snese i trochu volnější ruku. Hlavně když do nálevu padne zbytek láku od okurek.
Čalamáda má jednu velkou výhodu: nedrží člověka za ruku přesným předpisem. Základ tvoří
zelí, paprika, cibule, , jenže poměry se dají snadno přizpůsobit tomu, co zrovna dozrálo nebo zůstalo ve spíži. U nás se z původně menšího receptu časem stala větší rodinná várka, přibližně na mrkev a okurka 30 menších sklenic. V zimě se totiž dvě tři ztratí ze sklepa skoro nepozorovaně.
Můj tip zní: Zeleninu nekrájím na velké kusy, raději ji strouhám nebo řežu na tenčí proužky. Nálev se pak dostane mezi jednotlivé kousky líp a čalamáda se ve sklenici rovnoměrněji rozleží. Recept na domácí barevnou čalamádu na zimu
Doba přípravy: asi 60 minut + 3 hodiny odležení Doba zavařování: přibližně 60-90 minut podle programu Počet sklenic: zhruba 30 menších sklenic Ingredience pro přípravu 2 hlavy bílého zelí 1,5 kg červené papriky kapie 1,5 kg zelené papriky 1 kg mrkve 1 kg cibule 10 kusů menších nakládaček ze zahrádky 1 lžíce soli do zeleniny 1,5 l zbylého nálevu od okurek cukr podle chuti a kyselosti nálevu ocet podle chuti do nálevu sůl dle chuti 1-2 lžičky drceného pepře 2-4 lžíce oleje Postup přípravy barevné čalamády plné vitamínů
1. Nejdřív si připravte čisté sklenice a víčka. U takhle velké várky se vyplatí mít všechno po ruce, jinak se z plnění rychle stane zbytečný chaos po celé kuchyni.
2.
Zelí očistěte od poškozených listů a nakrouhejte najemno. Kdo chce čalamádu jemnější, může ho ještě párkrát překrájet nožem.
3.
Papriky omyjte, vyřízněte jadřince a nakrájejte je na tenké proužky. Kombinace červené kapie a zelené papriky udělá ve sklenici hezkou mozaiku; u čalamády se i na barvu docela hraje.
4.
Mrkev oloupejte a nastrouhejte nahrubo. Cibuli nakrájejte na tenká půlkolečka nebo proužky a nakládačky na jemné plátky, případně nudličky.
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5. Veškerou zeleninu přesuňte do opravdu velké nádoby. Přidejte
1 lžíci soli, důkladně promíchejte a nechte chvíli stát, aby pustila šťávu. Tenhle krok má smysl, zelenina trochu povolí a později se s nálevem spojí rovnoměrněji.
6. Do hrnce nalijte
1,5 litru láku od okurek. Přidejte cukr, ještě trochu soli, ocet a drcený pepř. Krátce svařte, stačí jen tolik, aby se cukr rozpustil a nálev se spojil.
7. Horký, ne však prudce bublající
nálev nalijte na zeleninu. Přidejte trochu oleje, promíchejte a ochutnejte. Když je potřeba, přidejte ocet nebo cukr. Tady se víc než přesného zápisu držím chuti.
8. Směs nechte stát přibližně
3 hodiny. Mezitím ji jednou až dvakrát promíchejte, aby se nálev dostal i ke spodní vrstvě a zelenina se v míse nepomačkala jen na jednom místě. Foto: Cooky.cz, Připravenou směs nechte cca 3 hodiny stát a občas promíchejte.
9. Čalamádu napěchujte do čistých sklenic. Plňte ji pevně, ale ne za každou cenu natlačenou na doraz. Do každé sklenice přidejte i trochu
nálevu, zelenina by neměla trčet nad hladinu.
10. Okraje sklenic otřete, zavíčkujte a zavařte. U větších várek používám i
myčku na program na hrnce, je to pohodlné. Klasicky se dá čalamáda zavařit také v hrnci nebo troubě při asi 80 °C po 20 až 25 minutách, podle velikosti sklenic.
11. Po zavaření nechte sklenice vychladnout dnem vzhůru, případně tak, jak jste zvyklí. Hotovou čalamádu dejte do chladu a tmy. Nejlepší je po několika týdnech, kdy se chutě spojí, i když u nás se první sklenice většinou otevře dřív.
Ještě pár rad na závěr k čalamádě Když zelenina pustí hodně šťávy, nelijte všechen nálev najednou. Část si nechte stranou a použijte ji až při plnění sklenic. Výraznější chuť získáte trochou drceného pepře navíc nebo několika zrnky hořčice. U této verze to ale držím spíš jemnější. Čalamádě prospěje aspoň 2 až 3 týdny odležení. Potom je výborná k masu, karbanátkům i k obyčejnému rohlíku s máslem. Pokud při plnění zbude trochu nálevu, nevylévejte ho. Druhý den se dá použít na dochucení malé misky čerstvé zeleniny. Je z toho rychlý salát k večeři a nic se zbytečně nevyhodí.
Domácí čalamáda: Nakládaná zelenina je vitamínová bomba uložená ve sklenicích
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