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VIDEO: Rejdění potkanů u nádraží znechutilo Olomoučany. Řešení se hledá roky

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Video s hejnem desítek potkanů v oblasti olomouckého vlakového nádraží zaskočilo na sociálních sítích nejen obyvatele města. Výskyt škůdců v okolí jedné z nejdůležitějších vstupních bran do hanácké metropole je dlouhodobým problémem, kterým se zabývá město i drážní organizace.
VIDEO: Rejdění potkanů u nádraží znechutilo Olomoučany. Řešení se hledá roky

VIDEO: Rejdění potkanů u nádraží znechutilo Olomoučany. Řešení se hledá roky

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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