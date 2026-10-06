VIDEO: Rejdění potkanů u nádraží znechutilo Olomoučany. Řešení se hledá roky

Zarážející dění u rozměrných kontejnerů na odpad v Jeremenkově ulici poblíž centrální části hlavního vlakového nádraží v Olomouci natočil jeden z občanů, ve facebookové skupině zaměřené na události v krajském městě měl krátký klip značný ohlas.
„Tady to žije,“ komentoval autor videa rejdění značného množství potkanů u popelnic v denní době. „Všechno začíná u rampy Českých drah na Jeremenkově ulici a pak je zamořené celé přednádraží,“ dodal.
„Je vidět, že se jim daří, asi dostatek jídla,“ poznamenala Dagmar. „Bude s tím někdo něco dělat? Docela marast,“ ptala se Radomila. „I u zastávek autobusu, v tom živém plotu, tam jich je,“ dodal Radek k místu ležícímu mezi hlavním nádražím a tramvajovou točnou na Fibichově ulici.
Problémům spojeným s neutěšeným stavem přednádraží a dalších lokalit se dlouhodobě věnuje olomoucká radnice, Správa železnic (SŽ) i České dráhy. Podle řady občanů jsou ale výsledky nedostačující.
„České dráhy ve svých prostorách zajišťují pravidelnou deratizaci několikrát ročně. Řešení problému v širší lokalitě vyžaduje koordinovaný postup všech dotčených subjektů, se kterými jsme v této věci v kontaktu, zejména pak Správy železnic a města Olomouce,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Podobný pohled má také Správa železnic.
„Situaci v této lokalitě dlouhodobě řešíme ve spolupráci s majitelem pozemku, kterým je Statutární město Olomouc a dále s Českými drahami. Aktuálně jsme za Správu železnic zajistili mimo jiné zvýšenou četnost mimořádných úklidů nebo deratizací, zvětšení objemu kontejnerů a pravidelnou kontrolu tohoto místa, která probíhá každou hodinu,“ tvrdí mluvčí SŽ David Kabele.
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Obyvatelé a návštěvníci města se na sociálních sítích také podivují, zda situaci v okolí nádraží hlídají hygienici s ohledem na možné ohrožení veřejného zdraví.
„Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci se problematikou výskytu potkanů v oblasti hlavního vlakového nádraží v Olomouci v minulosti opakovaně zabývala, a to již od roku 2019. V rámci jednotlivých šetření KHS podle zjištěné situace také nařizovala provedení speciální ochranné deratizace vlastníkům či provozovatelům dotčených nemovitostí. Od začátku roku 2025 však KHS v souvislosti s výskytem potkanů v této lokalitě neeviduje žádný nový podnět či podání. Aktuální nárůst jejich výskytu proto KHS na základě vlastní evidence potvrdit nemůže,“ komentovala současnou situaci i předchozí činnost hygieniků mluvčí KHS Olomouc Markéta Koutná.
Ta doplnila, že povinnost zajišťovat běžnou ochrannou deratizaci mají podle zákona číslo 258/2000, o ochraně veřejného zdraví, vlastníci či provozovatelé příslušných objektů a prostor.
„Při zvýšeném výskytu hlodavců jsou povinni zajistit speciální ochrannou deratizaci. KHS deratizaci sama neprovádí, má však pravomoc její provedení v odůvodněných případech nařídit, čehož v této lokalitě v minulosti využila,“ podotkla mluvčí.
Ze záběrů na sociálních sítích je zřejmé, že potkani prolézají otvory či nedovřenými víky do rozměrných kontejnerů.
„Z předchozích šetření KHS vyplývá, že zásadním faktorem podporujícím dlouhodobý výskyt potkanů v okolí hlavního nádraží je zejména dostupnost potravy v odpadních nádobách a jejich okolí. Pro účinné omezení výskytu hlodavců proto nestačí pouze aplikace deratizačních nástrah, ale je nezbytné současně omezit jejich přístup k potravním zdrojům, zejména řádným zabezpečením kontejnerů a odpadkových košů a důsledným odstraňováním odpadu v jejich okolí,“ upozorňuje Markéta Koutná. VIDEO
Zda nedochází k většímu výskytu potkanů například v souvislosti s pravidelnými preventivními deratizačními zásahy v kanalizaci, není podle hygieniků jasné.
„Možnou souvislost s deratizací kanalizační sítě KHS prověřovala již v minulosti. Tehdejší zjištění nepotvrdila, že by kanalizace byla příčinou přetrvávajícího výskytu potkanů v prostoru hlavního nádraží. Případný časový souběh deratizace kanalizace s pozorováním hlodavců v okolí proto sám o sobě nelze považovat za důkaz přímé souvislosti,“ podotkla mluvčí. „Případné nové podněty týkající se zvýšeného výskytu hlodavců v této lokalitě bude KHS posuzovat z hlediska ochrany veřejného zdraví a v případě zjištění skutečností odůvodňujících její zásah využije své zákonné pravomoci,“ uzavřela mluvčí hygieniků.