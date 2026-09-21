Ani pórek, ani petržel. Do polévky patří 1 věc, kterou lidé po vaření kuřete vylévají do dřezu

Zeptejte se pěti lidí, na čem stojí dobrá kuřecí polévka, a čtyři z nich vám začnou vypočítávat zeleninu. To nejcennější, co dá polévce plnou chuť, přitom spousta domácností pravidelně pošle rovnou do dřezu. Stačí přitom málo, abyste z běžného vaření kuřete vytěžili poctivý základ, který se vyrovná i těm nejlepším polévkám z restaurace.
Skutečný základ polévky se schovává v hrnci
Když vaříte kuře, ať už kvůli masu do salátu, do rizota nebo na nedělní oběd, uvolňuje se z masa, kůže a hlavně z kostí spousta chuti přímo do vody. Ta tekutina je přitom v podstatě hotový vývar. Právě on tvoří opravdový základ polévky, na kterém teprve zelenina a koření staví.
Pórek, petržel i mrkev mají svou roli, dodají vůni a doladí chuť. Samotné vás ale do talíře dobré polévky nedostanou, pokud pod nimi chybí silná masová tekutina. Proto je velká škoda vodu z uvařeného kuřete odlít a začínat celou polévku znovu od nuly.
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Nejčastěji se to stane tehdy, když člověku jde hlavně o maso. Kuře se uvaří, maso se obere na jiné jídlo a zbylá tekutina putuje do výlevky, protože působí jako něco navíc. V tu chvíli s ní ale mizí i všechna chuť, kterou maso během vaření pustilo.
Někdo tekutinu odlévá i kvůli tuku, který plave na hladině. Trochu tuku přitom vývaru dodá plnost a hebkost, takže ho není nutné odstraňovat do posledního oka. Když vám vadí, seberte ho lžící až z vychladlého vývaru, kde na povrchu ztuhne.
Chyba, kterou dělaly už naše babičky
V řadě domácností se dodnes věří, že maso musí projít dvěma vodami. Ta první se hned na začátku varu vylije jako nečistá a do polévky prý smí až ta druhá. Kuchaři se ale shodují, že tenhle krok nic nepřináší a chuti spíš ubližuje, protože v odlité vodě odteče právě to nejlepší, co maso z počátku předalo tekutině.
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Pěna, která se na začátku tvoří, jsou jen sražené bílkoviny uvolněné z masa do vody. Stačí ji během vaření průběžně odebírat naběračkou nebo cedníkem a vývar zůstane pěkně čirý. Slévat kvůli ní celou vodu smysl nedává.
Jak z obyčejné vody udělat pořádný vývar
Kuře i kosti na začátku vždy zalijte studenou vodou a hrnec teprve potom pomalu prohřívejte. Horká voda kuře zvenčí zatáhne a chuť pak zůstane uzavřená uvnitř masa místo toho, aby přešla do polévky. Studený start ji naopak nechá postupně vytáhnout do tekutiny.
Jakmile voda začne vřít, stáhněte plamen na minimum. Dobrý vývar se má jen tak líně pobublávat, čemuž kuchaři říkají, že se táhne. Prudký var mu naopak uškodí, protože tekutinu zakalí. Pomalé tažení klidně dvě hodiny i déle promění obyčejnou vodu ve voňavý zlatavý vývar. Když se hodně odpaří, dolévejte zase jen studenou vodu.
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Pár drobností chuť ještě pozvedne:
Cibuli nechte klidně ve slupce a jen ji rozkrojte, vývar díky ní získá krásnou barvu. Kořenovou zeleninu vkládejte spíš ve větších kusech, aby se nerozvařila. S mrkví to nepřehánějte, ve větším množství totiž dodá vývaru zbytečně sladkou chuť. Tekuté zlato, které umí víc než jednu polévku
Hotový vývar zdaleka neposlouží jen jako talíř polévky s nudlemi. Je to skvělý základ omáček, rizota i dušených jídel, a když ho máte nazbyt, dá se rozlít do menších dávek a zamrazit do zásoby. Z jednoho vaření kuřete tak vytěžíte několik jídel dopředu.
Z jednoho vaření kuřete získáte základ pro polévku, omáčky i rizoto a přebytek stačí zamrazit do zásoby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kuřecí vývar navíc odedávna patří mezi jídla, která zahřejí a dodají sílu, když na člověka něco leze. Je lehký, dobře stravitelný, dodává tělu tekutiny i bílkoviny a z kostí se do něj uvolňuje kolagen a řada minerálů. Není náhoda, že se horký talíř vývaru odjakživa nosí nemocným. Právě proto je věčná škoda vylévat ho do dřezu.
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Zdroje: https://www.naureus.cz/blog/detail/vite-co-s-vasim-zdravim-udela-pravidelna-konzumace-domaciho-vyvaru, https://www.denik.cz/gastronomie/kureci-vyvar-chripka/, https://www.vlasta.cz/recepty/recept-kureci-vyvar-zdenek-pohlreich-polevka/, https://www.pestryjidelnicek.cz/dobry-kureci-vyvar-recept-na-polevku-i-lek-na-dusi/, https://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-dum-a-byt/299907/4-nejvetsi-chyby-pri-vareni-domaciho-vyvaru.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/prvni-voda-z-masa-vyvar-chyba-vareni
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