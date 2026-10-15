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Tento 1 spotřebič v kuchyni žere proud, i když je vypnutý. Většina Čechů ho má v zásuvce celý den

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Když v noci rozsvítíte v kuchyni, často vás jako první přivítají svítící číslice na displeji mikrovlnky. Hodiny poctivě...
Tento 1 spotřebič v kuchyni žere proud, i když je vypnutý. Většina Čechů ho má v zásuvce celý den

Tento 1 spotřebič v kuchyni žere proud, i když je vypnutý. Většina Čechů ho má v zásuvce celý den

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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