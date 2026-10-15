Tento 1 spotřebič v kuchyni žere proud, i když je vypnutý. Většina Čechů ho má v zásuvce celý den

Když v noci rozsvítíte v kuchyni, často vás jako první přivítají svítící číslice na displeji mikrovlnky. Hodiny poctivě odpočítávají minuty, přestože se v troubě celý den nic neohřívalo. A právě kvůli nim si mikrovlnka bere elektřinu nepřetržitě.
Samo o sobě je to drobnost. Jenže drobnost, která běží čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, se na vyúčtování projeví víc, než by člověk čekal.
Vypnutá mikrovlnka ve skutečnosti jen čeká
Mikrovlnka s displejem nebo elektronickým ovládáním se po dokončení ohřevu úplně nevypne, dokud je zapojená do zásuvky. Přejde do takzvaného pohotovostního režimu, ve kterém dál napájí hodiny, displej a elektroniku ovládacího panelu, aby zareagovala na první stisk tlačítka.
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Nejrychlejším vodítkem je ovládací panel. Dokud na mikrovlnce svítí čas nebo drobná kontrolka, bere si ze zásuvky elektřinu.
Kolik proudu si hodiny na displeji vezmou
Americká Lawrence Berkeley National Laboratory, která se pohotovostní spotřebě věnuje dlouhodobě, zveřejnila přehled měření běžných domácích přístrojů. U třinácti změřených mikrovlnek vyšla prostřední hodnota 1,5 wattu. Nejnáročnější kus si bral 7 wattů, zatímco nejskromnější se držel prakticky na nule.
V Evropské unii platí přísnější pravidla. Spotřebič, který v pohotovosti ukazuje čas nebo jiné informace, smí od roku 2013 brát nejvýš 1 watt a od roku 2025 nejvýš 0,8 wattu. Vyšší odběry proto u nás mají hlavně starší kusy.
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Přepočet na peníze zvládne každý. Jeden watt odebíraný bez přestávky dá za rok necelých 9 kWh, což při ceně kolem 5,50 Kč za kWh vychází zhruba na 48 Kč. Jak to vypadá u konkrétních odběrů, ukazuje tabulka:
Mikrovlnka Odběr v pohotovosti Spotřeba za rok Náklady za rok (při ceně kolem 5,50 Kč za kWh) Nový kus na hranici limitu EU 0,8 W zhruba 7 kWh necelých 40 Kč Prostřední hodnota z amerických měření 1,5 W přibližně 13 kWh zhruba 70 Kč Nejnáročnější změřený kus 7 W víc než 60 kWh asi 340 Kč Deset minut ohřevu proti celému dni čekání
Britský týdeník The Economist přišel už v roce 2006 se zjištěním, že běžná mikrovlnka tehdejší doby spotřebovala za rok víc elektřiny na napájení hodin než na ohřev jídla. Text později převzala i Berkeley Lab. Vysvětlení je v rozložení času. Trouba přes 99 procent dne jen čeká a hodiny přitom běží nepřetržitě. Ohřev potřebuje víc než stokrát vyšší příkon než displej, trvá ale jen pár minut.
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Jak blízko k tomu mají dnešní čísla, ukáže jednoduchý příklad. Mikrovlnka s výkonem 800 W si podle technických listů bere ze zásuvky zhruba 1 200 až 1 300 W. Při deseti minutách ohřevu denně tak za rok spotřebuje kolem 75 kWh.
Starý kus se 7 W v pohotovosti si jen čekáním vezme asi 61 kWh, tedy zhruba čtyři pětiny této energie. Kdo s takovým kusem ohřívá méně než osm minut denně, zaplatí víc za napájení hodin než za ohřev jídla. Mikrovlnka na hranici dnešního limitu EU spolkne čekáním necelou desetinu toho, co spotřebuje na ohřev.
Takových žroutů máte doma víc
Pohotovostní režim drží v běžné domácnosti celá řada dalších přístrojů, od set-top boxů a herních konzolí po pračky nebo myčky nádobí s elektronickým ovládáním. Dohromady jim různé odhady připisují zhruba 5 až 10 procent roční spotřeby elektřiny domácnosti.
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Jak velké mohou být rozdíly mezi přístroji téhož druhu, ukazují už zmíněná měření mikrovlnek. Při výběru nové trouby se proto vyplatí podívat do technických parametrů, kolik wattů bere v pohotovostním režimu.
Jak ji odstavit bez námahy
Nejjednodušší je vytáhnout zástrčku ve chvílích, kdy mikrovlnka stejně celé hodiny jen stojí, třeba přes noc nebo když jste celý den v práci. Pokud ji zapínáte jednou za pár dní, stačí ji mít v zásuvce jen po dobu ohřevu.
Pohodlnější je prodlužovací kabel s vypínačem, do kterého se dají zapojit i další drobná zařízení na kuchyňské lince, třeba nabíječka telefonu nebo rádio. Jedním stiskem vypínače pak odpojíte všechno najednou.
Přečtěte si také: Češi přišli na geniální způsob, jak doma udržet teplotu 23 °C bez topení, i když je venku 8 °C Prodlužovací kabel s vypínačem odpojí mikrovlnku i další drobné spotřebiče na lince jediným stiskem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Počítejte jen s tím, že po odpojení se hodiny vynulují. Kdo čas na mikrovlnce nepotřebuje, nemusí ho vůbec nastavovat. Trouba pak ohřívá stejně dobře jako dřív.
Zdroje: https://standby.lbl.gov/standby-power-data-metering, https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/standby-networked-standby-and-mode_en, https://www.novinky.cz/clanek/jak-na-to-jak-usetrit-za-elektrinu-40545517, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/uspora-energie-8-osvedcenych-tipu-jak-usetrit-174052, https://media3.bsh-group.com/Documents/specsheet/cs-CZ/FFL023MS2.pdf, https://energozrouti.cz/clanek/tento-bezny-spotrebic-je-skryty-zrout-elektriny-z-jeho-spotreby-vas-orosi, https://energozrouti.cz/clanek/tato-vec-vas-bude-stat-minutu-casu-ale-pri-dalsim-vyuctovani-elektriny-budete-jasat, https://history.lbl.gov/Publications/today/2006/Mar/14-Tue/standby.html
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