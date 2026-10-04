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Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionu

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Vozový park Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje po letech služby opustili tři sanitky. Bezplatně je dostanou záchranná stanice Drosera v Bublavě, hasiči a Komunitní centrum Chebsko.
Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionu

Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionu

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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