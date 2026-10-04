Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionu

Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vyřazené sanitky mohou dál pomáhat, všechny budou zdarma a zůstanou v regionuZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 04.10.2026 04:55
U hřbitova v Sokolově vzniklo pietní místo Svatava s pamětní knihou Rodinné album k uctění památky žen ze...
V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením...
Chebští kriminalisté pátrají po pohřešované čtrnáctileté dívce z Chebu, která je svěřenkyní diagnostického...
V Ostrově na Karlovarsku dokončují modernizaci městské sauny. Vloni město investovalo do obnovy samotné...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →