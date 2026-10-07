Výchovné se od ledna přestane zvyšovat, důchod ale vzroste. Aktuální kalkulačka spočítá, o kolik

Od ledna 2027 se výchovné přestane zvyšovat spolu s důchody. Částka 500 korun měsíčně za každé vychované dítě zůstane stejná a změna se dotkne i těch, kdo ji pobírají už dnes. Zní to jako špatná zpráva, ale v lednu ještě nikdo o nic nepřijde. Dopad se projeví až v dalších letech, a to postupně.
Co se od ledna mění
Výchovné se po přiznání stává součástí procentní výměry starobního důchodu. Dosud se proto každý rok zvyšovalo stejně jako zbytek procentní výměry. Od 1. ledna 2027 to však končí. Při pravidelném zvyšování důchodů se od procentní výměry nejprve odečte 500 korun za každé dítě. Zvýší se jen zbylá část důchodu a nezvýšené výchovné se pak k důchodu znovu přičte. Platí to pro všechny, tedy i pro důchody přiznané dříve. Nárok na výchovné, který vznikl podle dosavadních pravidel, zůstává zachován.
Proč se v lednu nic zásadního nestane
Základní výměra důchodu stoupne od ledna o 270 korun na 5 170 korun. Procentní výměra se zvýší jen o 0,2 procenta. Z 500 korun by to činilo asi jednu korunu na dítě. O tolik se výchovné letos „nezvýší“.
Vezměme jako příklad ženu, která vychovala tři děti a v roce 2026 jí byl přiznán důchod 17 600 korun. Procentní výměra bez výchovného je 11 200 korun, výchovné činí 1 500 korun. Podle nových pravidel jí důchod od ledna stoupne o 293 korun. Kdyby se výchovné valorizovalo jako dosud, bylo by to o 296 korun. Rozdíl jsou tři koruny měsíčně.
Skutečný dopad přijde postupně. Částka 500 korun zůstane na papíře stejná, ale s rostoucími cenami se za ni bude dát koupit stále méně. Čím víc let uplyne, tím víc bude výchovné ztrácet na hodnotě.
Kolik budete od ledna brát
Spočítejte si, o kolik vám od ledna stoupne důchod i s výchovným. Stačí zadat částku z prosince 2026 a počet dětí, za které výchovné pobíráte. Kalkulačka platí pro důchody přiznané do konce roku 2026. U důchodů přiznaných od ledna 2027 se výchovné počítá jinak, a částku proto nelze takto jednoduše spočítat.
Kalkulačka valorizace důchodů 2027
Zadejte svůj důchod a zjistěte, kolik budete brát od ledna 2027.
Váš důchod v prosinci 2026 (Kč měsíčně) Hrubá částka z posledního oznámení o výši důchodu.
Druh důchodu Je to předčasný důchod přiznaný po 30. 9. 2023, u kterého do konce roku 2026 nedosáhnete důchodového věku? Počet dětí, za které máte výchovné (500 Kč za dítě) Výchovné se nezvyšuje. Pokud ho nemáte, nechte 0.
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Spočítat důchod
Důchod od ledna 2027–
Zvýšení–
Výpočet je orientační. Vychází ze základní výměry 5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč) a zvýšení procentní výměry o 0,2 %, které schválila vláda. Věková valorizace a příspěvek 2 000 Kč zatím musí projít Parlamentem. Přesnou částku vám sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.
Jiná pravidla pro důchody od roku 2027
Kdo půjde do důchodu až od ledna 2027, narazí na další změnu. Pevných 500 korun měsíčně se automaticky přizná za třetí a každé další dítě. Výchova prvního a druhého dítěte se ocení jinak. Do výpočtu se započítá takzvaný fiktivní (rodinný) vyměřovací základ za první tři roky péče o dítě, a to ve výši průměrné mzdy z doby, kdy péče probíhala.
Pokud by to vyšlo hůř než dosavadních 500 korun, stát přizná výchovné i za první dvě děti. Úřad spočítá důchod oběma způsoby a vyplatí ten výhodnější.
Kolik výchovné dělá
Za každé vychované dítě se procentní výměra zvyšuje o 500 korun a částky se sčítají. Počet dětí zákon neomezuje. Základní výměru výchovné nemění.
|Počet vychovaných dětí
|Zvýšení procentní výměry měsíčně
|1 dítě
|500 Kč
|2 děti
|1 000 Kč
|3 děti
|1 500 Kč
|4 děti
|2 000 Kč
Výchovné se nekrátí ani u předčasného starobního důchodu. Lidé s nejnižším starobním důchodem ho v praxi nepocítí, protože ho pohltí dorovnání na zákonné minimum. Kdo pobírá dílčí starobní důchod za odpracování jen části kariéry v Česku, dostane výchovné ve stejném poměru jako ostatní části důchodu.
Kdo na výchovné nárok má
Rozhoduje osobní péče o dítě do jeho zletilosti. Musíte o dítě pečovat alespoň 10 let. Pokud jste se výchovy ujali po osmém roce věku dítěte, stačí 5 let péče. Do péče se počítají vlastní děti, osvojené děti i děti v pěstounské péči. Pokud dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, nárok vzniká, když jste o něj pečovali od narození do úmrtí.
Výchovné dostane vždy jen jeden z rodičů, a to ten, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Rozdělit se může jen tak, že jeden rodič pečoval ve větším rozsahu o jedno dítě a druhý o jiné. Při sporu rozhodne správa sociálního zabezpečení. O peníze přijde ten, kdo se vůči dítěti dopustil úmyslného trestného činu.
Jak o výchovné požádat
Žádost se nepodává samostatně. Podáváte ji zároveň se žádostí o starobní nebo předčasný starobní důchod na předepsaném tiskopisu. Přijme ho kterákoli územní správa sociálního zabezpečení nebo ho můžete poslat přímo České správě sociálního zabezpečení. Doložíte rodné listy dětí a čestné prohlášení, že jste o děti pečovali v největším rozsahu.
O výchovné nelze požádat dodatečně. Pokud ho při žádosti o důchod nezmíníte, o nárok nenávratně přijdete. Samotný invalidní nebo vdovský důchod nárok na výchovné nezakládá. Vznikne až s přiznáním starobního důchodu. Výjimkou je invalidní důchod, který se v 65 letech změní na starobní. I tehdy je potřeba o výchovné požádat.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, kurzy).