Vražda na Děčínsku: soud poslal podezřelého 75letého muže do vazby

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Vražda na Děčínsku: soud poslal podezřelého 75letého muže do vazbyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Soud uvalil vazbu na muže obviněného z vraždy na Děčínsku. Policie tuto informaci zveřejnila v neděli na síti X. Obviněnému je 75 let a…
policie
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