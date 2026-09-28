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Vražda na Děčínsku: soud poslal podezřelého 75letého muže do vazby

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Soud uvalil vazbu na muže obviněného z vraždy na Děčínsku. Policie tuto informaci zveřejnila v neděli na síti X. Obviněnému je 75 let a…
policie

policie

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