Vlak v Sezimově Ústí usmrtil člověka. Provoz na trati stál tři hodiny

Vlak v Sezimově Ústí usmrtil člověka. Provoz na trati stál tři hodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mezi Horním Metelskem a Horšovským Týnem zemřel dnes odpoledne řidič osobního auta. Cizinec vyjel do...
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Požár vypukl u Popic na Znojemsku a zasáhl čtyři hektary smíšeného porostu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň...
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