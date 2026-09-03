Vlak u Prostějova se srazil s popelářským vozem. Sedm zraněných

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Vlak u Prostějova se srazil s popelářským vozem. Sedm zraněnýchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krátce před čtrnáctou hodinou ve středu se na nezabezpečeném přejezdu u Prostějova srazil osobní vlak jedoucí z Červenky na prostějovské hlavní nádraží s popelářským…
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