Vémola udělal s Monikou další krok. Tentokrát už nešlo jen o společný večírek

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Vémola udělal s Monikou další krok. Tentokrát už nešlo jen o společný večírekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Karlos Vémola svůj vztah s Monikou Naomi veřejně stále jednoznačně nepotvrdil, dvojice se ale objevuje společně stále častěji. Fotografové nyní zachytili Moniku při příjezdu do Vémolova domu, kde následně zůstala s jeho dětmi. Zápasník mezitím odjel do centra Prahy.
Vémola udělal s Monikou další krok. Tentokrát už nešlo jen o společný večírekZdroj: nextfoto
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 04.10.2026 19:34
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