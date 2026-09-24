V sobotu se všichni budou dívat na oblohu. Lidem se naskytne pohled, jaký tu už nikdy nemusí být

Sklizňový úplněk připadá letos na sobotu 26. září. Přesná fáze úplňku nastane v 18:49 středoevropského letního času, tedy v době, kdy se Měsíc nad Českem právě začne objevovat nad obzorem. V Praze je jeho východ vypočítán přibližně na 18:29. Pozorovatelé tak mohou za příznivého počasí zachytit jeden z vizuálně nejpůsobivějších okamžiků celého večera – téměř plně osvětlený Měsíc nízko nad východním horizontem.
Tentokrát nejde o obyčejný zářijový úplněk
Označení sklizňový úplněk nepatří automaticky každému zářijovému úplňku. Používá se pro úplněk, který nastane nejblíže podzimní rovnodennosti. Právě ta letos připadla na 22. září, a úplněk o čtyři dny později proto nese tradiční anglické označení Harvest Moon. Název má historický původ – v době bez umělého osvětlení využívali zemědělci světlo Měsíce k tomu, aby mohli během období sklizně pokračovat v práci i po západu Slunce.
Měsíc bude několik večerů vycházet nezvykle brzy
Sklizňový úplněk má ještě jednu zvláštnost. Běžně se čas východu Měsíce posouvá mezi jednotlivými dny v průměru asi o 50 minut, kolem podzimní rovnodennosti je však tento rozdíl na severní polokouli podstatně menší. Je to patrné i letos v Česku. V Praze vyjde Měsíc 24. září v 18:02, o den později v 18:16, v sobotu v 18:29 a v neděli v 18:44. Několik večerů za sebou tak přichází měsíční světlo relativně krátce po západu Slunce.
Vedle Měsíce se objeví další výrazný objekt
Samotný úplněk navíc nebude jediným důvodem, proč se na sobotní oblohu podívat. Nedaleko Měsíce se bude nacházet Saturn, který je dostatečně jasný na pozorování pouhým okem. Planeta bude v následujících dnech navíc směřovat k opozici se Sluncem, která nastane 4. října, a právě období kolem opozice patří k nejlepším částem roku pro její sledování. Z našeho pohledu budou Měsíc a Saturn na obloze poměrně blízko, ve skutečnosti je samozřejmě dělí obrovská vzdálenost.
Ve stejné části oblohy bude i Neptun
Do sestavy se přidá také Neptun. NASA upozorňuje, že Měsíc, Saturn a Neptun vytvoří na obloze široký trojúhelník. Zatímco Saturn lze spatřit bez pomůcek, Neptun má jasnost přibližně osmé magnitudy a lidské oko jej samo nezachytí. K jeho pozorování bude potřeba alespoň vhodný dalekohled a co nejtmavší obloha mimo výrazné městské osvětlení.
Nad horizontem může Měsíc vypadat větší a oranžový
Nejpůsobivější proto může být samotný začátek večera. Měsíc těsně nad obzorem často působí nápadně větší než později vysoko na obloze, což je známý optický klam označovaný jako měsíční iluze – jeho skutečná úhlová velikost se tím nezvětšuje. Současně může dostat žlutý, oranžový až načervenalý odstín, protože jeho světlo při nízké poloze prochází silnější vrstvou zemské atmosféry. Pokud tedy oblačnost výhled nezakryje, nejlepší bude najít místo s otevřeným výhledem směrem k východu a sledovat oblohu už kolem půl sedmé večer.
Zdroje: tn.nova.cz, nasa.gov, timeanddate.com