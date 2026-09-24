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V roce 1997 odešla mladá matka z hospody s mladíkem. Ráno ležela mrtvá a jeho lež začala rychle praskat

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Obyčejná návštěva podniku skončila smrtí devětadvacetileté matky. Zastavené hodinky a krvavé stopy brzy rozkryly, co se odehrálo pod rouškou tmy.
Restaurace ve Vrchlabí - ilustrační foto, ZDROJ: Petr1888, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Restaurace ve Vrchlabí - ilustrační foto, ZDROJ: Petr1888, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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