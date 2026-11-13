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V pyžamu i s náplastí: podpořte dnes rodiny hospitalizovaných dětí

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Pro hospitalizované děti je pyžamo každodenním oblečením i během dlouhých týdnů léčby. Připomíná to Pyžamový den Domu Ronalda McDonalda Česko, který se dnes koná…
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Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 13:00

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