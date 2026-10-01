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V kroměřížské radniční věži se ukrývaly dokumenty staré přes 130 let

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Dennívýzva
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Dělníci opravující věž kroměřížské radnice narazili na vzácný historický poklad. Při sejmutí korouhve, hvězdice a makovice věže se uvnitř makovice ukryly tři kovové tubusy,…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 17:00

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