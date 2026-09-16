Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Úřad vydal povolení pro rekonstrukci Klárova ústavu slepců, jen tak se ale nezačne

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Je tu bazén, tělocvičny, byla tu první veřejná sauna v Praze. Budovu bývalého Klárova ústavu, která je hned naproti Úřadu vlády, teď čeká proměna na prostor, kde se budou konat výstavy, kulturní a společenské akce. S rekonstrukcí se ale jen tak nezačne, je potřeba zpracovat dokumentaci a vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele stavby.
Úřad vydal povolení pro rekonstrukci Klárova ústavu slepců, jen tak se ale nezačne

Úřad vydal povolení pro rekonstrukci Klárova ústavu slepců, jen tak se ale nezačne

Zdroj: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Krutá smrt kozla v pražském ekocentru. Zabil ho sáček a provázek v krmení
Krutá smrt kozla v pražském ekocentru. Zabil ho sáček a provázek v krmení
Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství
Policie odvolala pátrání po pacientce bohnické nemocnice léčené kvůli žhářství

Pražští policisté v úterý odpoledne odvolali pátrání po ženě, která v neděli odešla z Psychiatrické...

FOTO: Začala výstava korunovačních klenotů, jako první je obdivovaly děti
FOTO: Začala výstava korunovačních klenotů, jako první je obdivovaly děti

Tři sta škol z celé republiky si pro své žáky zarezervovalo prohlídku korunovačních klenotů na Pražském...

Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi
Policie zasahovala v Ústřední vojenské nemocnici, zadržela tři lidi

Vojenská policie zasahovala na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo...

Drzý zloděj bleskurychle okradl ženu, když si skládala nákup do auta
Drzý zloděj bleskurychle okradl ženu, když si skládala nákup do auta

Pražští policisté pátrají po zloději, který na parkovišti během pár sekund okradl ženu. Nakládala nákup do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.