Úřad vydal povolení pro rekonstrukci Klárova ústavu slepců, jen tak se ale nezačnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Úřad vydal povolení pro rekonstrukci Klárova ústavu slepců, jen tak se ale nezačne
Pražští policisté v úterý odpoledne odvolali pátrání po ženě, která v neděli odešla z Psychiatrické...
Tři sta škol z celé republiky si pro své žáky zarezervovalo prohlídku korunovačních klenotů na Pražském...
Vojenská policie zasahovala na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost mimo...
Pražští policisté pátrají po zloději, který na parkovišti během pár sekund okradl ženu. Nakládala nákup do...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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