U Nového Jičína startuje přestavba poslední velké chybějící části dálnice D48

Dálnice D48 se blíží ke své kompletní podobě. U Nového Jičína ve středu odstartovala přestavba posledního většího chybějícího úseku, který dosud fungoval jako čtyřpruhová silnice I/48. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl novinářům upřesnil, že rekonstrukce 3,8 kilometru přijde na 870,4 milionu korun bez DPH a hotovo má být na konci roku 2028.
Důvod přestavby je jednoduchý: „Jezdí zde těžká nákladní doprava ve velkých intenzitách a z toho důvodu je potřeba tento úsek přestavět na dálnici," vysvětlil Mátl s tím, že výsledkem má být komunikace se středním dělicím pásem a odstavnými pruhy.
Práce budou probíhat ve dvou fázích. Nejprve vznikne jedna polovina dálnice, na níž se do konce roku 2027 převede veškerý provoz, a teprve poté se dobuduje druhá polovina. Po celou dobu výstavby se v úseku pojede v režimu 1+1, tedy po jednom pruhu v každém směru. Mátl přiznal, že jde o komplikaci, zároveň ale dodal, že zkušenosti z jiných úseků D48 žádné zásadní kolonové problémy neprokázaly.
Přestavovaný úsek začíná v Šenově u Nového Jičína za mostní estakádou přes železnici a silnici I/57 a končí v Rybí, kde naváže na již hotový dálniční úsek. Stavbu provede sdružení firem MI Roads, B E S a Metrostav DS. Podle předsedy správní rady MI Roads Zdeňka Ludvíka přinese největší bezpečnostní přínos fyzické oddělení protisměrných jízdních pásů středním dělicím pásem.
Stavbaři v maximální míře využijí stávající zemní těleso i mosty původní silnice. Součástí projektu je šest protihlukových stěn a přestavba dvou mimoúrovňových křižovatek. Mluvčí ŘSD Václav Koblenc upřesnil, že u křižovatky Nový Jičín západ se upraví všechny nájezdy a sjezdy do dálničních parametrů, zatímco u křižovatky Nový Jičín východ zaniknou původní nájezdy a nahradí je dvě okružní křižovatky. Severní z nich zároveň umožní budoucí napojení plánovaného obchvatu Kunína.
Po dokončení tohoto úseku zbyde na D48 ještě jedna nedořešená část, a to estakáda v Šenově u Nového Jičína. ŘSD má hotovou technickou studii její přestavby, ale Mátl je střízlivý v odhadech: „Realizace přijde nejdříve tak za tři, za čtyři roky, dříve ne."
D48 je součástí transevropské sítě TEN-T a mezinárodní trasy E462 z Brna přes Český Těšín do Krakova. Silnice má tragickou historii, na čtyřpruhu se v minulosti odehrála řada smrtelných nehod. Lanová svodidla instalovaná v letech 2002 až 2003 nehodovost snížila, ale s rostoucí dopravou přestala dostačovat, a proto probíhá postupná přeměna celé trasy na dálnici. Mátl při středeční návštěvě také připomněl, že 21. října má být zprovozněna takzvaná Palačovská spojka, nový úsek silnice I/35 spojující Lešnou na Vsetínsku s dálnicí D48 u Starého Jičína.
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