TV sledovanost: Kriminálka Hec ztratila diváky. Propadák Novy se mění v hit

Temná detektivka Hec zaznamenala výraznější pokles diváků, stále ale má důvod slavit. Boží plán se chýlí k úspěšnému konci a SuperStar nabírá nečekaně silný druhý dech.
Temný neowestern s Petrou Hřebíčkovou sice stále kraluje nedělním večerům a pořád se dá považovat za televizní hit, tentokrát ovšem ztratil diváky v poněkud razantnějším množství. Hec přišel mezi týdny o téměř sto tisíc diváků, když si nejnovější epizodu zapnulo 762 tisíc zvědavců. Stále není důvod zcela panikařit, je ovšem vidět, že si seriál dosud nenašel úplně stabilní diváckou základnu a po milionovém startu už se od něj odvrátilo téměř 300 tisíc lidí. Na druhou stranu i hlavní konkurence v podobě Případů mimořádné Marty zaznamenala jistý pokles a dalo jí přednost 702 tisíc fanoušků. Je pak možné, že se na sledovanosti obou titulů podepsal fotbalový zápas Česka s Chorvatskem, jenž sledovalo 438 tisíc fotbalových příznivců. Sledujete seriál Hec? Nezapomeňte ho na Kinoboxu ohodnotit.
Komu pokles sledovanosti nedělá problémy, je taneční fenomén StarDance. Čísla sice nestoupají nahoru tak velkým tempem jako v případě některých předcházejících ročníků, stabilní nadstandardní čísla okolo 1,5 milionu diváků ale jistě nikoho v České televizi nermoutí. StarDance zůstává nejsledovanějším pořadem celého týdne a těší se obřímu zájmu ve všech diváckých skupinách. Co by za to nová kriminálka Lovci lebek na Primě s pouhými 201 tisíci diváky dala.
Oblíbený seriál Boží plán dospěje tento týden do svého očekávaného konce a vše nasvědčuje tomu, že se s diváky rozloučí na vrcholu. Sledovanost se totiž před blížícím se koncem mírně zvyšuje a seriál už druhý týden po sobě porazil konkurenční Polabí. V úterý dokonce Boží plán překonal hranici 600 tisíc diváků (konkrétně se jednalo o 617 tisíc) a také ve čtvrtek zvítězil s 574 tisíci diváků. Polabí sice v obou případech číhá ve velmi těsné vzdálenosti, i tak to ale vypadá, že Boží plán si své poslední epizody užije na špici diváckého zájmu.
Až nečekaný druhý dech chytá v posledních týdnech nová řada SuperStar. Zatímco úvodní díly z konkurzů se v některých týdnech pohybovaly i pod hranicí půl milionu diváků a pěvecká show se vůbec nechytala na konkurenci v podobě primácké krimi Pod hladinou, v posledních týdnech vstávají mladí zpěváci a zpěvačky z popela. Hlavním důvodem jsou samozřejmě živé přenosy, kdy už svádí souboje jen ti nejlepší z nejlepších a slovo zde má i divácké hlasování. Zájem diváků tedy každým dílem roste a show tentokrát poprvé v této řadě překonala hranici 600 tisíc diváků. Na SuperStar se živě dívalo 623 tisíc fanoušků a dá se očekávat, že s blížícím se finále bude toto číslo ještě stoupat. Z takřka odepisovaného propadáku se tak nakonec stává solidní hit.
Pozici nejsledovanějšího seriálu současnosti si stále drží pondělní Kriminálka Anděl, a to i přesto, že tentokrát jí překonání milionové hranice uniklo o vlásek. Na další případ se dívalo 982 tisíc diváků, kteří touží po pravidelné dávce neurážející pondělní detektivky. Tento hlad následně na Nově ukojili i reprízou Specialistů (689 tisíc), zatímco konkurenční žánrovky Vraždy v kruhu (501 tisíc) a Malý pitaval z velkého města (354 tisíc) přece jen viditelně zaostávají.
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox