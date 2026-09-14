TV sledovanost: Docent posílil a je hitem podzimu. Na tělo se propadá a Boží plán válčí s Polabím

Nedělní večery má Česká televize momentálně pod kontrolou. Třetí řada Docenta totiž po už tak výborném startu ještě přidala a druhý díl si nenechalo ujít 1,4 milionu diváků. Seriál Jiřího Stracha tak rozdrtil konkurenci ještě výrazněji než před týdnem a bezpečně zůstává nejsledovanějším pořadem celého týdne. Oproti úvodním 1,3 milionu jde navíc o další potvrzení, že návrat Ivana Trojana, Ondřeje Vetchého a spol. rozhodně není žádným nostalgickým výletem do minulosti. Úvodní epizoda třetí řady přitom měla podíl 37,93 procenta a stala se jedničkou celého nedělního večera před druhou Výbornou show, kterou si pustilo 631 tisíc diváků. Až bronz tudíž brala dobová true crime série Studna, která nevede úplně přesvědčivý televizní život. Třetí díl si našel 598 tisíc diváků, tedy ještě o něco méně než před týdnem. Zatímco na Oneplay Studna patřila k výrazným titulům, její přesun do klasického televizního vysílání zatím podobný zájem nevyvolává a proti Docentovi už je rozdíl skutečně propastný.
Zklamání naopak přinesl druhý díl dramedie Jana Hřebejka Na tělo. Po velmi slušném startu, kdy seriál v pátek přilákal 759 tisíc diváků a se zpětným zhlédnutím dokonce 854 tisíc, tentokrát spadl na pouhých 588 tisíc. Pokles je tedy výrazný a o to nepříjemnější, že páteční večery přitom nejsou zrovna televizním zlatým dolem. Jedničkou se opět stala tradiční Všechnopárty, která ukazuje, že proti novince zatím nemusí ČT hledat žádnou složitou strategii. Na tělo se navíc bude muset vypořádat s nepříliš shovívavým diváckým přijetím a překonat úvodní slabá hodnocení, která reprezentuje i aktuální skóre 33 % na Kinoboxu.
Nejzajímavější přetahovaná se nadále odehrává v úterý a ve čtvrtek mezi nováckým komediálním seriálem Boží plán a primáckým Polabím. V úterý si vedení vzala zpět třetí sezóna vztahové kriminálky z prostředí Polabí, kterou sledovalo 578 tisíc diváků, zatímco Boží plán těsně zaostal. O to důležitější je jeho čtvrteční návrat do čela, kdy novou komedii o partě mladých lidí sdílejících jeden byt sledovalo 630 tisíc diváků oproti 613 tisícům u Polabí. Boží plán tak sice proti svému úvodnímu milionovému startu výrazně klesl, stále se však drží kolem hranice šesti set tisíc a především dokáže s již zavedenou konkurencí pravidelně bojovat o prvenství.
Podstatně menší radost na Nově způsobil comeback bezmála legendárního seriálu. Nové epizody Ordinace v růžové zahradě 2, které se do televizního vysílání přesunuly z Oneplay, si v úterý nenechalo ujít jen 231 tisíc diváků. Pro dlouholetou seriálovou stálici jde o velmi slabé číslo a zároveň další připomínku, že úspěch na streamovací platformě se automaticky nepřelévá do klasického televizního vysílání.
Středeční večery nadále patří Primě. Druhá řada Kriminálky Slapy: Pod hladinou sice oproti minulému týdnu znovu klesla, tentokrát na 691 tisíc diváků, stále však bezpečně porazila konkurenční SuperStar. Ta se propadla na 522 tisíc diváků. Prima tak sice postupně ztrácí část publika, které si našla u premiérového dílu, její potápěčská kriminálka však zatím drží středeční večery pod kontrolou. Pro SuperStar jde naopak o další nepříjemný signál, že návrat značky k někdejší slávě nebude jednoduchý. V minulém týdnu přitom Slapy vedly se 736 tisíci a SuperStar měla 591 tisíc.
To pondělky zůstávají doménou Novy. Kriminálka Anděl sice oproti velkolepému startu nové řady, kdy překonala milion diváků, tentokrát klesla na 936 tisíc, pořád ale bezpečně vede svůj večer a jako jediná se společně s Docentem drží těsně pod milionovou hranicí. Návrat smíchovských kriminalistů tak zatím potvrzuje, že Nově se sázení na prověřené značky stále vyplácí – na třetím místě se navíc vyhřívají její Specialisté, před které se dostala detektivka České televize Místo zločinu Ostrava se 770 tisíci diváky.
Kriminálka Anděl TV Nova
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Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, živě+TS0, Kinobox