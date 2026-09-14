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TV sledovanost: Docent posílil a je hitem podzimu. Na tělo se propadá a Boží plán válčí s Polabím

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Druhý týden školního roku byl také druhým sedmidenním maratonem podzimní televizní sezóny, v níž se už jasně rýsují hlavní hity a také zklamání. Česká televize vyslala do našich domácností viditelně úspěšné i klopýtající seriálové tituly, zatímco Nova se s Primou dál vyrovnaně přetahuje v úterních a čtvrtečních programech.
TV sledovanost: Docent posílil a je hitem podzimu. Na tělo se propadá a Boží plán válčí s Polabím

TV sledovanost: Docent posílil a je hitem podzimu. Na tělo se propadá a Boží plán válčí s Polabím

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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