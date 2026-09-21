Turistu našli mrtvého na chodbě hotelu v oblíbeném letovisku. Lékař označil úmrtí za podezřelé

K tragické události došlo v antalyjské městské části Muratpaşa, konkrétně ve čtvrti Gebizli. Osmatřicetiletý občan Ruska Evgenii Karmanov se v tamním hotelu ubytoval přibližně deset dní před svou smrtí. Následně ho zaměstnanci hotelu objevili ležet bezvládně na podlaze chodby ve třetím patře. Na místo po oznámení události zamířili policisté a zdravotnická záchranná služba. Zdravotníci Karmanova prohlédli, pomoci mu však již nemohli a konstatovali jeho smrt.
Lékař označil okolnosti smrti za podezřelé
Případ tím pro turecké úřady neskončil. Místní lékař, který tělo prohlédl, následně však vyhodnotil úmrtí jako podezřelé. Do hotelu proto dorazili kriminalisté a případem se začala zabývat také prokuratura. Na místě následovalo podrobnější ohledání a zajišťování informací potřebných pro další vyšetřování. Turecká média současně uvádějí, že na Karmanovově těle nebyla při prvotním ohledání nalezena zranění způsobená střelnou zbraní ani bodným či řezným nástrojem. Podle místních médií je navíc velmi možné, že došlo k násilí přímo v hotelu, což nyní šetří i policie.
O příčině smrti rozhodne až pitva
Právě příčina náhlého úmrtí zatím zůstává nejistá a je v řešení místní policií. Podle dosavadních informací vyšetřovatelé pracují také s možností, že Karmanov mohl prodělat srdeční příhodu. Nejde však o potvrzený závěr a v tuto chvíli nelze uvádět, že turista zemřel na infarkt. Jeho tělo bylo po ukončení práce kriminalistů na místě převezeno do Ústavu soudního lékařství v Antalyi, kde má být provedena pitva. Teprve její výsledky mají určit přesnou příčinu smrti.
Informace o úmrtí se v tureckých médiích objevily už v neděli 20. září a další zpravodajské servery je přebírají také v pondělí 21. září. Například regionální server Antalya Hakkında zprávu zveřejnil v pondělí ráno v 9:29, další turistické a regionální weby ji publikovaly během dopoledne i odpoledne. Ani nejnovější dostupné zprávy zatím nepřinesly informaci o výsledku pitvy. Vyšetřování tak pokračuje a definitivní závěr o tom, co osmatřicetiletému turistovi způsobilo smrt, dosud zveřejněn nebyl.
Zdroje: dha.com.tr, antalyahakkinda.com, turizmnews.com