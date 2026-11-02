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Suchá silnice nestačí. Za touto značkou musíte mít zimní pneumatiky i bez sněhu

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První listopadový den připomíná řidičům přezouvání, samotné datum ale o povinných zimních pneumatikách nerozhoduje. Záleží také na počasí a na tom, co lze čekat během cesty. Na některých úsecích je ovšem situace jiná. Stačí minout značku Zimní výbava a suchý asfalt už není důvodem, proč pokračovat na letních.
Suchá silnice nestačí. Za touto značkou musíte mít zimní pneumatiky i bez sněhu

Suchá silnice nestačí. Za touto značkou musíte mít zimní pneumatiky i bez sněhu

Zdroj: Ilustrační obrázek
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:47

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