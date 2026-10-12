Strach o Jaroslavu Obermaierovou. Herečka skončila v nemocnici, její syn odmítá prozradit, co se děje

Jaroslava Obermaierová se znovu ocitla v péči lékařů. Zpráva o její hospitalizaci se objevila v pondělí 12. října a vyvolala obavy o zdravotní stav herečky, která se již v minulosti potýkala s několika zdravotními problémy. Podle zveřejněných informací by tentokrát mohlo jít o komplikace spojené s nahromaděním tekutiny v oblasti plic. Přesná diagnóza ale zatím potvrzena nebyla. Není rovněž jasné, kdy byla herečka do nemocnice přijata ani jak dlouho tam bude muset zůstat. Rodina zatím neposkytla podrobnosti, které by umožnily určit závažnost jejího aktuálního stavu.
Syn požádal o podporu, podrobnosti si nechal pro sebe
O zdravotních potížích herečky promluvil její syn Jaroslav, který převzal telefon při pokusu novinářů kontaktovat jeho matku. Z jeho vyjádření vyplynulo, že poslední období bylo pro Obermaierovou mimořádně náročné. „Držte nám palce,“ požádal stručně a naznačil, že se na matčině zdravotním stavu mohly podepsat také události z posledních měsíců. Zmínil především nepříjemnosti související s jejími veřejně prezentovanými politickými postoji. Podle jeho názoru se dlouhodobý tlak negativně odrazil také na jejím zdraví. Jde však o osobní hodnocení jejího syna, nikoliv o lékařsky potvrzenou příčinu současných komplikací.
Přestože Jaroslav o obtížném období své matky otevřeně hovořil, konkrétní zdravotní problém zveřejnit nechtěl. „Nechci komentovat, co přesně mamince je. Až to bude možné, ozve se vám sama,“ uvedl. Jeho slova tak ponechávají skutečný důvod hospitalizace bez jednoznačného vysvětlení. Zároveň ale vyjadřují naději, že se herečka bude moci ke svému zdravotnímu stavu později vyjádřit osobně. Rodina zatím neoznámila ani předpokládaný termín jejího návratu domů. Z dostupných vyjádření proto nelze vyvozovat, že by se její stav zhoršoval nebo že by byla bezprostředně ohrožena na životě.
Podezření na vážnou komplikaci v oblasti plic
Jednou z možností, o nichž se v souvislosti s hospitalizací hovoří, je nahromadění tekutiny v oblasti plic. Pod tímto laickým označením se může skrývat několik odlišných zdravotních problémů, které vyžadují různé léčebné postupy. Pokud se tekutina shromažďuje v prostoru mezi plícemi a hrudní stěnou, lékaři hovoří o pohrudničním výpotku. Ten může omezovat rozpínání plic a způsobovat dušnost nebo bolest na hrudi. Mezi možné příčiny patří například srdeční selhání, zápal plic, onemocnění ledvin nebo jiné závažnější choroby. V případě Jaroslavy Obermaierové však není potvrzeno, zda skutečně trpí tímto konkrétním onemocněním.
Závažnost nahromadění tekutiny závisí především na jejím množství, vyvolávající příčině a celkovém zdravotním stavu pacienta. Lékaři mohou při vyšetření využít rentgenové snímky, ultrazvuk nebo další diagnostické metody. V některých případech je nutné nahromaděnou tekutinu odstranit, jindy se léčba zaměřuje především na základní onemocnění. U starších pacientů mohou podobné komplikace představovat větší zátěž, zvláště pokud se současně potýkají s dalšími zdravotními obtížemi. Samotná informace o tekutině v oblasti plic však nestačí k určení prognózy. Bez lékařského potvrzení proto nelze hodnotit ani konkrétní rizika, jimž by mohla být herečka vystavena.
Pro Jaroslavu Obermaierovou nejsou zdravotní komplikace ničím novým. V předchozích letech musela podstoupit náročnou rekonvalescenci po zlomenině kotníku, která ji na delší dobu omezila v běžném životě. Potýkala se rovněž s dočasným ochrnutím lícního nervu a bolestmi pohybového aparátu. Přesto se opakovaně dokázala vrátit ke svým pracovním aktivitám. Její nynější hospitalizace přichází přibližně půl roku poté, co oslavila významné životní jubileum. Desátého dubna letošního roku dovršila osmdesát let a narozeniny oslavila také ve společnosti svých hereckých kolegů a přátel.
Diváci ji znají především jako Vilmu Nyklovou
Jaroslava Obermaierová patří k výrazným osobnostem českého filmu a televize. Během své dlouhé kariéry účinkovala v desítkách filmů, televizních inscenací i seriálů. Objevila se například ve snímcích Dívka na koštěti nebo Marečku, podejte mi pero! a věnovala se také divadelnímu herectví a dabingu. Novou popularitu získala díky seriálu Ulice, v němž od roku 2005 ztvárňuje Vilmu Nyklovou. Tato postava se stala jednou z nejznámějších tváří dlouholetého televizního projektu. Herečka se do seriálu v minulosti vracela i po obdobích, kdy její postava nebyla součástí hlavního děje.
Obermaierová se během své kariéry netajila vlastními názory a opakovaně veřejně komentovala společenské i politické dění. Právě toto téma nyní její syn spojil s náročným obdobím, kterým podle něj procházela. Zda současné zdravotní problémy skutečně souvisejí s psychickou zátěží, ovšem není doloženo. Rodina se rozhodla konkrétní diagnózu nezveřejňovat a další informace zatím neposkytla. Herečka se ke své hospitalizaci osobně nevyjádřila.